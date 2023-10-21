المؤتمرنت -

الدرة يؤكد أهمية الحفاظ على أراضي حرم مطار صنعاء

ناقشت اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي حرم مطار صنعاء الدولي، اليوم، بوزارة النقل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بحكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة، الفريق جلال الرويشان، مستجدات أعمال اللجنة الفرعية لاستقبال وإنصاف المتضررين في المحافظة على حرم واراضي مطار صنعاء الدولي.



واستعرض الاجتماع، بحضور وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال نائب رئيس اللجنة ،عبد الوهاب يحيى الدرة، ونائب وزير العدل رئيس اللجنة الفرعية لاستقبال وإنصاف المتضررين، الدكتور إسماعيل الوزير، تقرير اللجنة والنتائج الإيجابية التي توصلت لها وآلية التعويضات لمن لم يتم تعويضهم والشكاوي التي تم تسليمها للجنة.



وشدد المجتمعون على الالتزام بعدم البناء في أراضي وحرم المطار والالتزام بالمخططات المعتمدة.



وناقش الاجتماع، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، تقرير لجنة تسوير المطار برئاسة وكيل الهيئة، رائد جبل، ومستوى الانجاز وخطة العمل للجهات المتبقية بالتنسيق مع لجنة مسح الشوارع المحيطة وفقا للمخططات المعتمدة من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.



وفي الاجتماع أكد الفريق الرويشان أهمية العمل وفقا للخطط التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة الهادفة إلى المحافظة على أراضي حرم المطار، منوها باهتمام المجلس السياسي الأعلى بحرم وأراضي مطار صنعاء الدولي.



من جانبه أكّد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال نائب رئيس اللجنة، أهمية الحفاظ على أراضي حرم المطار وحقوق الارتفاق الجوي التي يكفلها القانون، ومنع أي استحداثات أو بناء عشوائي فيه حفاظا على سلامة وأمن الطيران.



فيما استعرض نائب وزير العدل الأعمال التي تم تنفيذها من قبل اللجنة الفرعية لاستقبال وإنصاف المتضررين وما توصلت إليه من معالجات إيجابية.