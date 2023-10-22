المؤتمرنت -

الجوبي يكشف موعد وصول الإعصار إلى سقطرى

كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن موعد وصول إعصار "تيج" إلى السواحل اليمنية والعمانية.



وقال الفلكي الجوبي: "إعصار "تيج" تبلغ سرعة الرياح بمركزه 122 كم في الساعة".



وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن الإعصار سيصل جزيرة سقطرى صباح يوم غدٍ الأحد، كالتالي:

1 - اريسل 67 كم في الساعة

2 - حولاف 50 كم في الساعة

3 - حديبو 44 كم في الساعة

4 - كام 39 كم في الساعة

5 - قلنسية 37 كم في الساعة

6 - ثمرة 32 كم في الساعة.



وأضاف الجوبي، سيصل إعصار "تيج" إلى السواحل اليمنية والعمانية الثلاثاء القادم، على النحو التالي:

1 - رخيوت - عمان 102 كم في الساعة

2 - خرفوت - عمان 96 كم في الساعة

3 - اجدروت - عمان 91 كم في الساعة

4 - حموت - عمان 90 كم في الساعة

5 - حوف - اليمن 89 كم في الساعة

6 - الغيضه - اليمن 46 كم في الساعة

7 - صلالة - عمان 44 كم في الساعة.



وأشار الفلكي الجوبي إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الأحد ستكون معتدلة الى باردة مصحوبة برياح قوية سرعتها 19 كم في الساعة، وأعلى درجة حرارة نهاراً 26°، وادنى درجة حرارة ليلا 9°، فيما معدل الرطوبة 39%.