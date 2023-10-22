المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق الشعب اليمني راح ضحيتها مدنيين أبرياء وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 22 أكتوبر 2015، استشهد مواطن وأصيب مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمنطقة الطلح مديرية سحار في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق آل الشيخ وآل مقنع وجبل العر بمديرية منبه، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل ومزارع المواطنين.



واستشهد مواطنان وأصيب ثالث إثر غارات لطيران العدوان على مدينة حرض في محافظة حجة، حيث شن 31 غارة على مدينتي حرض القديمة والجديدة مستهدفا مبان سكنية ومنشآت حكومية وخاصة..



وشن طيران العدوان في مدينة تعز سلسلة غارات على محيط المعهد المهني بمنطقة الحوبان ومنطقة كمب الروس على مدخل منطقة كلابة، ومكتب الاتصالات وتقنية المعلومات وقصر صالة وعمارة سكنية بالقرب من جامعة تعز في منطقة الحبيل غربي المدينة وكذا قصف جبل وعش وشارع الأربعين ومنطقة الحرير ومناطق قريبة من حي الروضة.



واستهدف طيران العدوان بعشر غارات منطقة وعلان في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في مزارع المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن فايز حمود القطواني بغارة لطيران العدوان على منزله في منطقة الفلقة بمديرية المتون محافظة الجوف، كما شن غارتين على مزارع المواطنين بالمديرية، وغارتين على منطقة المقاطع في مديرية الغيل.



وشن الطيران المعادي غارتين على مزارع المواطنين في منطقة العقلة بمديرية بدبدة محافظة مأرب، واستهدف بغارتين منطقة بران، وبغارة الشبكة، وبغارة منطقة الحول مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.



وفي 22 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان خمس غارات على منطقتي جربان وعمد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ملحقا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي خمس غارات على أماكن متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتين على منطقة مران بمديرية حيدان خلفت أضراراً بليغة بممتلكات المواطنين وأربع غارات على منطقة الصوح وأربع غارات على منطقتي المليل والإمارة بمديرية كتاف، كما شن غارة على مديرية باقم.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين شمال شرق يختل بمديرية المخا محافظة تعز، وغارتين على وادي جارة في جيزان ومثلهما على الشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، توفى المعتقل ضيف الله هرشل المطوع المرادي في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب نتيجة التعذيب الذي تعرض له.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة يام في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.



طيران العدوان شن غارة على مديرية الحالي في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم الثقيلة على الطريق العام في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وفي 22 أكتوبر 2019، قصف المرتزقة بالكاتيوشا والقذائف المدفعية مناطق متفرقة في الجبلية بمديرية التحيتا وبعدد من قذائف الهاون مزرعة مواطن شرق التحيتا في محافظة الحديدة.



واستهدف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في مديرية حيس، وبالقصف المدفعي مناطق في الفازة وشمال شرق حيس، وبالأسلحة الرشاشة مطار الحديدة وحارة الزعفران ومزرعة النخيل في كيلو 16 بمديرية الدريهمي والقرشية جنوب الجاح في مديرية بيت الفقيه، كما قصفوا منطقة الجاح بخمس قذائف مدفعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي غارتين على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وبالخط العام بمديرية التحيتا، وقصفوا ب، 377 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 22 أكتوبر 2021، شن طيران العدوان 17 غارة على مديريتي الجوبة ورحبة في محافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارة على البقع قبالة نجران، وثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على حيس والتحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والجاح وقصفوا بـ 372 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استهدف المرتزقة بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.