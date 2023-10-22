الأحد, 22-أكتوبر-2023 الساعة: 04:14 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق الشعب اليمني راح ضحيتها مدنيين أبرياء وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق الشعب اليمني راح ضحيتها مدنيين أبرياء وتدمير هائل في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 22 أكتوبر 2015، استشهد مواطن وأصيب مواطنان جراء غارة لطيران العدوان على منزل مواطن بمنطقة الطلح مديرية سحار في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق آل الشيخ وآل مقنع وجبل العر بمديرية منبه، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل ومزارع المواطنين.

واستشهد مواطنان وأصيب ثالث إثر غارات لطيران العدوان على مدينة حرض في محافظة حجة، حيث شن 31 غارة على مدينتي حرض القديمة والجديدة مستهدفا مبان سكنية ومنشآت حكومية وخاصة..

وشن طيران العدوان في مدينة تعز سلسلة غارات على محيط المعهد المهني بمنطقة الحوبان ومنطقة كمب الروس على مدخل منطقة كلابة، ومكتب الاتصالات وتقنية المعلومات وقصر صالة وعمارة سكنية بالقرب من جامعة تعز في منطقة الحبيل غربي المدينة وكذا قصف جبل وعش وشارع الأربعين ومنطقة الحرير ومناطق قريبة من حي الروضة.

واستهدف طيران العدوان بعشر غارات منطقة وعلان في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في مزارع المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن فايز حمود القطواني بغارة لطيران العدوان على منزله في منطقة الفلقة بمديرية المتون محافظة الجوف، كما شن غارتين على مزارع المواطنين بالمديرية، وغارتين على منطقة المقاطع في مديرية الغيل.

وشن الطيران المعادي غارتين على مزارع المواطنين في منطقة العقلة بمديرية بدبدة محافظة مأرب، واستهدف بغارتين منطقة بران، وبغارة الشبكة، وبغارة منطقة الحول مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي 22 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان خمس غارات على منطقتي جربان وعمد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء ملحقا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي خمس غارات على أماكن متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية، وغارتين على منطقة مران بمديرية حيدان خلفت أضراراً بليغة بممتلكات المواطنين وأربع غارات على منطقة الصوح وأربع غارات على منطقتي المليل والإمارة بمديرية كتاف، كما شن غارة على مديرية باقم.

وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين شمال شرق يختل بمديرية المخا محافظة تعز، وغارتين على وادي جارة في جيزان ومثلهما على الشرفة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، توفى المعتقل ضيف الله هرشل المطوع المرادي في سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب نتيجة التعذيب الذي تعرض له.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة يام في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية.

طيران العدوان شن غارة على مديرية الحالي في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة الصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم الثقيلة على الطريق العام في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.

وفي 22 أكتوبر 2019، قصف المرتزقة بالكاتيوشا والقذائف المدفعية مناطق متفرقة في الجبلية بمديرية التحيتا وبعدد من قذائف الهاون مزرعة مواطن شرق التحيتا في محافظة الحديدة.

واستهدف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في مديرية حيس، وبالقصف المدفعي مناطق في الفازة وشمال شرق حيس، وبالأسلحة الرشاشة مطار الحديدة وحارة الزعفران ومزرعة النخيل في كيلو 16 بمديرية الدريهمي والقرشية جنوب الجاح في مديرية بيت الفقيه، كما قصفوا منطقة الجاح بخمس قذائف مدفعية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية صرواح، وأربع غارات على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وشن الطيران التجسسي غارتين على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وبالخط العام بمديرية التحيتا، وقصفوا ب، 377 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي 22 أكتوبر 2021، شن طيران العدوان 17 غارة على مديريتي الجوبة ورحبة في محافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارة على البقع قبالة نجران، وثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارتين على حيس والتحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والجاح وقصفوا بـ 372 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استهدف المرتزقة بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: هدير تطلب تبنّي "رضيعة غزة الناجية"
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تقصف "تل أبيب"
عربي ودولي: أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين
رياضة: سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي
رياضة: إنتر ميلان يهزم تورينو ويتصدر الكالتشيو
رياضة: أرسنال يخطف التعادل من تشيلسي
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على ريال مدريد
رياضة: سيتي يستعيد توازنه.. ونيوكاسل يكتسح بالاس
عربي ودولي: كتائب القسام تواصل دك "تل أبيب"
اقتصاد: 2.2 % هبوطاً في مؤشر بورصة مسقط
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: لا لتهجير الفلسطينيين
رياضة: ليفربول يهزم ايفرتون في الدوري الإنجليزي
علوم وتقنية: ما علاقة عدد ساعات النوم بالاكتئاب؟
عربي ودولي: حصيلة جرائم الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة
أخبار: بن حبتور يزور مكتب حركة حماس بصنعاء
أخبار: 49 ألف و186 شهيداً وجريحاً بغارات العدوان على اليمن
عربي ودولي: 4473 شهيد و15400 جريح في غزة
رياضة: دورتموند يشعل "البوندسليغا"
أخبار: الإعصار يقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 أكتوبر
رياضة: فحمان ينتصر.. والعروبة يسقط بفخ التعادل
عربي ودولي: المقاومة تقصف عسقلان وسديروت
محافظات: مسيرة في إب تنديداً بالجرائم الصهيونية
عربي ودولي: القسام تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين
أخبار: الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023