المؤتمرنت -

الجوبي محذراً: إعصار "تيج" يتجه بقوة نحو المهرة

قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي إن إعصار "تيج" ينحسر في السواحل العمانية متجهاً بقوة نحو محافظة المهرة اليمنية.



وأوضح الفلكي الجوبي أن الإعصار يتقدم بقوة نحو المهرة ابتدءاً من ليل غدٍ الاثنين وحتى نهار الثلاثاء على النحو التالي:



1 - خيصيب ، المهره 102 كم في الساعة

2 - حصوين ، المهره 94 كم في الساعة

3 - نشطون ، المهره 90 كم في الساعة

4 - فتك ، المهره 90 كم في الساعة

5 - دمقوت ، المهره 90 كم في الساعة

6 - حوف ، المهره 84 كم في الساعة

7 - طبوت ، المهره 77 كم في الساعة

8 - جده ، المهره 74 كم في الساعة

9 - هيروت ، المهره 73 كم في الساعة

10 - الغيضه ، المهره 68 كم في الساعة

11 - صقر ، المهره 68 كم في الساعة

12 - يروب ، المهره 66 كم في الساعة

13 - فيدمي ، المهره 64 كم في الساعة

14 - قشن ، المهره 47 كم في الساعة.



وأكد الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن غدٍ الاثنين اليوم الأخير في الفاصل ويأتي بعده العقرب.



وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء ليوم الاثنين ستكون معتدلة إلى باردة مصحوبة برياح قوية سرعتها 21 كم في الساعة، لافتاً إلى أن "اعلى درجة حرارة نهارا 26° وادنى درجة حرارة ليلا 9° ومعدل الرطوبة 41.5%".