المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر مجدداً: إعصار "تيج" يقترب من المهرة وحضرموت

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) تقترب كثيراً من محافظتي المهرة وحضرموت، متوقعاً أن تتراجع شدتها خلال الـ 12 ساعة القادمة إلى إعصارية شديدة جدا.



وأوضح المركز في نشرته الطارئة، أن العاصفة تتمركز حالياً عند خط العرض 14.4، وخط الطول 53.5 وتبلغ سرعتها 13 كيلو متر في الساعة، وتبعد عن الغيضة 210 كيلو مترات وعن المكلا 380 كيلو متراً وعن سقطرى 280كيلو متراً.



وأشار إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه شمال غرب موقعها الحالي، وتتشكل السحب المزنية الممطرة على محافظات المهرة، حضرموت وشبوة وبعض أجزاء من أرخبيل سقطرى.



ومن المحتمل أن تتراجع شدة العاصفة العاتية خلال الـ 12ساعة القادمة إلى إعصارية شديدة جداً، وقد تكون السماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المهرة وحضرموت وشبوة وأجزاء من أرخبيل سقطرى .



وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح إعصارية تتراوح بين 70 إلى 85 عقدة وهبات تتجاوز 95عقدة في محيط العاصفة، فيما تكون الرؤية منخفضة جدا.



وتوقع أن يكون البحر عالي الموج إلى هائج بالقرب من مركز العاصفة بين 7-10 أمتار.



وذكر المركز أنها هطلت أمطار خلال الـ 12 ساعة الماضية، بلغت كميتها 10 ملم، وصرفيت 8.8 ملم، والغيضة 0.7 ملم، وكانت غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في المتأثرة بالأحوال الجوية الخطرة، داعياً المواطنين في محافظات المهرة، حضرموت وأرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.



وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.