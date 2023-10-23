الإثنين, 23-أكتوبر-2023 الساعة: 03:06 م - آخر تحديث: 02:53 م (53: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) تقترب كثيراً من محافظتي المهرة وحضرموت، متوقعاً أن تتراجع شدتها خلال الـ 12 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر مجدداً: إعصار "تيج" يقترب من المهرة وحضرموت

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر مجدداً: إعصار "تيج" يقترب من المهرة وحضرموت
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بأن العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) تقترب كثيراً من محافظتي المهرة وحضرموت، متوقعاً أن تتراجع شدتها خلال الـ 12 ساعة القادمة إلى إعصارية شديدة جدا.

وأوضح المركز في نشرته الطارئة، أن العاصفة تتمركز حالياً عند خط العرض 14.4، وخط الطول 53.5 وتبلغ سرعتها 13 كيلو متر في الساعة، وتبعد عن الغيضة 210 كيلو مترات وعن المكلا 380 كيلو متراً وعن سقطرى 280كيلو متراً.

وأشار إلى استمرار تحرك العاصفة باتجاه شمال غرب موقعها الحالي، وتتشكل السحب المزنية الممطرة على محافظات المهرة، حضرموت وشبوة وبعض أجزاء من أرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل أن تتراجع شدة العاصفة العاتية خلال الـ 12ساعة القادمة إلى إعصارية شديدة جداً، وقد تكون السماء ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المهرة وحضرموت وشبوة وأجزاء من أرخبيل سقطرى .

وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح إعصارية تتراوح بين 70 إلى 85 عقدة وهبات تتجاوز 95عقدة في محيط العاصفة، فيما تكون الرؤية منخفضة جدا.

وتوقع أن يكون البحر عالي الموج إلى هائج بالقرب من مركز العاصفة بين 7-10 أمتار.

وذكر المركز أنها هطلت أمطار خلال الـ 12 ساعة الماضية، بلغت كميتها 10 ملم، وصرفيت 8.8 ملم، والغيضة 0.7 ملم، وكانت غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في المتأثرة بالأحوال الجوية الخطرة، داعياً المواطنين في محافظات المهرة، حضرموت وأرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 4741 شهيد و15898 جريح في غزة
رياضة: روما يواصل صحوته.. وأتالانتا يعبر جنوى
رياضة: برشلونة يخطف فوزاً قاتلاً من بلباو
رياضة: يوفنتوس يسقط ميلان ويحرمه الصدارة
مجتمع مدني: 3 فئات أكثر عرضة لهشاشة العظام
رياضة: نادي سمعون الشحر يُكرّم أمين جمعان
عربي ودولي: القسام تواصل دك مستوطنات العدو
عربي ودولي: الصين تدعو إلى عقد قمة واسعة النطاق
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: مونفيس يحرز لقب دورة ستوكهولم
فنون ومنوعات: هدير تطلب تبنّي "رضيعة غزة الناجية"
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تقصف "تل أبيب"
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 4651 بينهم 1873 طفلاً
أخبار: تحذير من تطور "تيج " إلى إعصارية عاتية
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر
عربي ودولي: أبو عبيدة: الاحتلال رفض استلام أسيرتين
أخبار: الجوبي يكشف موعد وصول الإعصار إلى سقطرى
رياضة: سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي
رياضة: إنتر ميلان يهزم تورينو ويتصدر الكالتشيو
رياضة: أرسنال يخطف التعادل من تشيلسي
رياضة: إشبيلية يفرض التعادل على ريال مدريد
أخبار: الدرة يؤكد أهمية الحفاظ على أراضي مطار صنعاء
رياضة: سيتي يستعيد توازنه.. ونيوكاسل يكتسح بالاس
عربي ودولي: كتائب القسام تواصل دك "تل أبيب"
اقتصاد: 2.2 % هبوطاً في مؤشر بورصة مسقط
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023