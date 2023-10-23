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المؤتمر نت - حذرت وزارة الثروة السمكية، السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالعاصفة المدارية " تيج" نظرا لارتفاع الأمواج

تعميم هام للصيادين: كونوا حذرين واتبعوا هذه التعليمات

المؤتمرنت -
تعميم هام للصيادين: كونوا حذرين واتبعوا هذه التعليمات
حذرت وزارة الثروة السمكية، السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالعاصفة المدارية " تيج" نظرا لارتفاع الأمواج.

وأصدرت الوزارة اليوم تعليمات للعاملين في مجال الصيد البحري لتجنب مخاطر العاصفة المدارية "تيج" التي ستشهدها المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتهدف هذه التعليمات إلى حماية حياة الصيادين وتوفير بيئة آمنة لهم وضمان سلامتهم أثناء مواجهة الظروف الجوية القاسية وتقليل المخاطر التي قد تواجههم خلال فترة الأعاصير.

ونبهت الوزارة الصيادين بأن عليهم التحقق من التوقعات الجوية والنشرات البحرية قبل الخروج في رحلة صيد.. حاثة على تجنب المناطق القريبة من السواحل أو المناطق المشتعلة بالأعاصير.

ودعت الصيادين إلى حمل أجهزة اتصال موثوقة كالهواتف المحمولة أو أجهزة إرسال إشارة طوارئ للتواصل في حالة الحاجة.. مؤكدة على ضرورة استخدام تجهيزات السلامة والإنقاذ مثل سترات النجاة وأحزمة الأمان.

وشددت على أهمية الاتصال بمحطة الرصد البحرية المحلية أو عمليات الوزارة على الرقم المجاني 8000127 للحصول على المعلومات الأخيرة حول الأعاصير والتوجيهات الوقائية اللازمة.

وأهابت الوزارة بجميع الصيادين اتباع التعليمات والالتزام بالإرشادات الأمنية المحلية لضمان سلامتهم وسلامة المراكب البحرية التي يعملون بها.








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