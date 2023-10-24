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المؤتمر نت - مواقف المؤتمر الشعبي العام الراسخة في ادانة العدوان الإرهابي الهمجي وحرب التطهير العرقي والابادة الجماعية"

جبهة النضال الشعبي تثمّن مواقف المؤتمر المساندة لفلسطين

المؤتمرنت -
جبهة النضال الشعبي تثمّن مواقف المؤتمر المساندة لفلسطين
عبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن إجلالها وإكبارها لمواقف الشعب اليمني ومساندته للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية تقوم بها الحكومة الفاشية والعنصرية العدوانية في كيان الاحتلال، معتبرة الموقف اليمني موقفا ثابتا وأصيلا يعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وفي رسالة تلقاها المؤتمر الشعبي العام عبّر احمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن اسمى تحياته وتقديره لقيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام لجهودهم المخلصة في دعم واسناد القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني.

وباسمه شخصيا ونيابة عن أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، ثمن مجدلاني مواقف المؤتمر الشعبي العام الراسخة في ادانة العدوان الإرهابي الهمجي وحرب التطهير العرقي والابادة الجماعية" بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والأعمال الاجرامية المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة التي تتعرض لأشرس عدوان عنصري من قبل الاحتلال استكمالاً لنهج التهويد والأسرلة وتغيير المعالم التاريخية والدينية في العاصمة المحتلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني وتكريس الهيمنة الإسرائيلية على القدس المحتلة."

وقال:" ان ما يتعرض له شعبنا وقضيتنا يتطلب مواقف حاسمة في مواجهة العدوان والغطرسة الصهيونية الامبريالية حيث يتعرض شعبنا لإرهاب منظم وقد ارتقى الالاف من الشهداء وأصيب عشرات الالاف بنيران الحقد،"، مشيرا الى أن هذه الحرب الاجرامية أدت الى تدمير شامل في قطاع غزة مما أجبر أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من أهلنا في قطاع غزة الى النزوح في ظل استمرار القصف بالطائرات والصواريخ والقنابل العنقودية والفسفورية وبالأسلحة المحرمة دولياً، وأضاف:" ونحن نراهن على شعبنا بصموده ومقاومته للاحتلال وتشبثه بالأرض في مجابهة التهجير القسري وكل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية العادلة".

وأضاف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني:"اننا نتوجه من خلالكم بتحية الاجلال والاكبار للشعب اليمني الشقيق الذي عبر عن تضامنه ومساندته لشعبنا الفلسطيني وهو يتعرض لهذه المجازر الدموية والبشعة، حيث يمثل الموقف اليمني موقفاً ثابتاً وأصيلاً يعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين،"

وتابع:" ونحن نؤكد أمامكم أننا ماضون بالنضال ولن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا وسنبذل كل الجهود من أجل اجبار الاحتلال على وقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا وتضميد جراحه النازفة، آملين استمراركم بالدعم والمساندة ومناصرة القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب شعبنا في نضاله العادل من أجل انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".








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