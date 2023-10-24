المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء في جرائم مروعة ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.



ففي 24 أكتوبر 2015، استشهد أكثر من 98 من الصيادين والمسعفين وجرح أكثر من مائة آخرين جراء استهداف طيران العدوان تجمع للصيادين بجزيرة عقبان مديرية اللحية في محافظة الحديدة، حيث استهدف في الغارة الأولى تجمعا للصيادين، وعاود قصف المنطقة مع وجود طواقم الإسعاف.



واستشهدت امرأة وأصيبت خمس نساء آخريات، جراء غارتين للطيران المعادي على منازل مواطنين في منطقة الشوارق بمديرية رازح محافظة صعدة، كما دمر منزلين وعدد من المحلات التجارية في سوق شعبي بمديرية حيدان.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الأزد وغارة على منطقة معين وغارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح محدثاً أضراراً كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم، ودمر بثلاث غارات جسر شراوى بمديرية باقم، فيما قصف الجيش السعودي بالصواريخ منطقة آل الشيخ بمديرية غمر، وبعدد من قذائف المدفعية منطقتي المليل والقمع بمديرية كتاف.



واستشهد مواطنان وأصيب ثالث إثر ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منطقة الاجلب بمديرية الرضمة محافظة إب.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين أبراج الاتصال بجبل الكرس في مديرية حيران، وبغارة مدينة عبس في محافظة حجة، ما أدى إلى أضرار مادية بليغة.



وشن طيران العدوان غارات على متحف صالة التاريخي بمحافظة تعز أدت إلى تدمير شامل للمبنى وتضرر عشرات المنازل المجاورة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين مدينة تعز وقرى وعزل مديريات صالة وصبر الموادم والمسراخ ودمنة خدير.



ودمر طيران العدوان مبنى القصر الجمهوري بتعز، ومعدات وآليات مشروع النظافة بالمحافظة الواقع في منطقة جولة القصر



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح وغارتين على منطقة الصفراء في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بـ11 غارة منطقة سامة في مديرية عنس وبغارتين منطقة بني سويد في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار.



وشن الطيران المعادي غارتين على منطقتي الساق ومبلقة بمديرية بيحان، وخمس غارات على منطقة هجر والعارضة بمديرية عسيلان محافظة شبوة، وغارة على مثلث مفرق بعدان بمحافظة إب وأربع غارات على مناطق الربيعة والمطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وغارتين على مديرية شدا، وخمس غارات على صحراء البقع، وغارتين على منطقتي طخية وآل الزماح بمديرية باقم، وغارة على حي سكني بمنطقة آل الشيخ بمديرية منبه خلفت أضراراً كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى أربع غارات على الزج في عسير.



وتعرضت أماكن متفرقة من مديريات شدا والظاهر ورازح لقصف صاروخي سعودي مكثف استهدف الطرق العامة ومزارع المواطنين ومنازلهم.



طيران العدوان شن غارة على مديرية بني حشيش وغارتين على منطقتي البطنة وبني بارق بمديرية نهم في محافظة صنعاء



وفي محافظة الحديدة استهدف طيران العدوان محطة بترول ومنزل مواطن في مديرية حيس، وشن خمس غارات على مناطق متفرقة في مديرية الخوخة، وثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي، وغارة على شبكة الاتصالات في مديرية الصليف.



وفي 24 أكتوبر 2017، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



وشن طيران العدوان غارتين على مدينة ذمار استهدفت الأولى مدرسة الحرس والثانية منزل مواطن غرب المدينة ما أدى إلى تضرر إحدى السيارات، كما شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي منها غارتين على مثلث عاهم في محافظة حجة.



كذلك شن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة و11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 21 مواطناً وأصيب عشرة آخرين جراء استهداف طيران العدوان مغسل الخضروات في مفرق اللاوية بمنطقة المسعودي مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وأصيب ستة آخرين في غارتين على تجمع مواطنين في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.



وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما لحقت أضرار بسيارة مواطن في قصف صاروخي ومدفعي على المديرية، وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم لقصف مماثل.



وشن طيران العدوان غارة على سيارة أحد المواطنين محملة بالمواشي في منطقة شعب امدوش بمديرية عبس محافظة حجة.



وفي 24 أكتوبر 2019، استهدف المرتزقة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب وشمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس ومنطقتي الفازة والقرشية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.



واستهدف طيران العدوان بـ14 غارة مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وبأربع غارات منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل غارتين على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية جنوب قرية الحائط بمديرية الدريهمي مع قصف القرية بعدد من قذائف الهاون.



وقصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدفوا شمال وشرق مديرية حيس، كما قصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وفي 24 أكتوبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بنيران قوات العدو السعودي في منطقتي المفتح والعزة بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما



شن الطيران غارة على مديرية رازح، وغارتين على مجازة الشرقية بمحور عسير.



واستشهدت امرأة جراء قذيفة أطلقها المرتزقة على قرية الأعدون في عزلة الهشمة بمديرية التعزية محافظة تعز، واستهدف طيران العدوان بـ25 غارة مديرية الجوبة، وبثلاث غارات مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب، خلفت أضرارا كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين.



وشن الطيران التجسسي غارتين على الفازة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بـ 381 صاروخ وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة واستحدثوا تحصينات قتالية في الجاح والجبلية وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، واستهدفوا بالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.