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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "ديفيد غريسلي"

شرف يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة

المؤتمرنت -
شرف يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
التقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "ديفيد غريسلي".

جرى خلال اللقاء استعراض ما بُذل من جهود لتجاوز خطر الكارثة البيئة التي كان يشكلها الخزان النفطي العائم صافر.

وتطرق الوزير شرف، إلى تداعيات الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار والتي ما تزال تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليمني.

كما تطرق إلى جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين.. مطالباً الأمم المتحدة الاستمرار في بذل مساعيها الحميدة وجهودها لوقف إطلاق النار لضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

بدوره أوضح "غريسلي" أن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن تعاني من شحة في الموارد نتيجة عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم ما أثر على حجم ونوعية المساعدات الإنسانية التي تقدمها للمحتاجين.








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