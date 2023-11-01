المؤتمرنت -

ارتفاع شهداء غزة إلى 8796 بينهم 3648 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 8796 شهيداً، منهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن العدوان أسفر أيضًا عن 22219 مصابا، فيما تلقت الوزارة 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، نصفهم تقريبا من الأطفال.



وأكد القدرة، استشهاد 132 من الكوادر الطبية بسبب العدوان الصهيوني، فيما خرج 16 مستشفى عن الخدمة، ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.