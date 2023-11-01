الخميس, 02-نوفمبر-2023 الساعة: 12:08 ص - آخر تحديث: 11:54 م (54: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فلسطين الحرة المقاومة هي كرامة وعزة الأمة كلها
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة

قصف يمني جديد على العمق الصهيوني

المؤتمرنت -
قصف يمني جديد على العمق الصهيوني
أعلنت القوات المسلحة اليمنية إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها بفضل الله.

فيما يلي نص البيان:

أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة.

وما النصر إلا من عند الله

17 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق 1 نوفمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: غريفيث: غزّة دخلت "مرحلةً أكثر رعباً"
رياضة: فينيسيوس يمدد عقده مع الريال حتى 2027
علوم وتقنية: إليكم الأسباب الرئيسية لنزيف الأنف
فنون ومنوعات: محمد إمام: الحلم العربي أصبح وهم
عربي ودولي: فصائل المقاومة تباغت العدو خلف الخطوط
عربي ودولي: بلاغ عسكري جديد من كتائب القسام
عربي ودولي: الاحتلال يغلق بلدة سنجل شرق رام الله
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
أخبار: شرف يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر
اقتصاد: الأسهم فى مسقط ترتفع بنسبة 0.05%
عربي ودولي: اليونيسف: أصبحت غزّة مقبرة لآلاف الأطفال
علوم وتقنية: "زيادة كثافة الدم" بالجسم.. الأسباب والحلول
عربي ودولي: حكومة بوليفيا تقطع علاقتها مع إسرائيل
عربي ودولي: القسام تكشف عن إنتاج طوربيد "العاصف"
محافظات: إتلاف 4 أطنان من الحشيش المخدر بصعدة
اقتصاد: الذهب يتجه لأكبر ارتفاع شهري في عام
عربي ودولي: أبو عبيدة يعلن دخول أسلحة جديدة للمعركة
عربي ودولي: 8610 شهداء و23 ألف جريح بغزة والضفة
فنون ومنوعات: شريهان تهاجم بايدن: أنت لست عادلاً
علوم وتقنية: الحسني: الطاقة الشمسية أصبحت رافداً للتنمية
أخبار: الخارجية تُدين العدوان الصهيوني على مخيم جباليا
عربي ودولي: 400 شهيد وجريح في مجزرة جباليا
علوم وتقنية: تقنيات تساعد في التغلب على الكسل
عربي ودولي: شهداء غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023