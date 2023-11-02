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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 9061 شهيداً منهم 3760 طفلاً و2326 سيدة

9061 شهيداً في غزة بينهم 3760 طفلاً

المؤتمرنت -
9061 شهيداً في غزة بينهم 3760 طفلاً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 9061 شهيداً منهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن العدوان أدى أيضًا إلى إصابة 32 ألف مواطن بجروح مختلفة 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأكد أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا.

وحذر القدرة من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي وكذلك مستشفى الشفاء في غزة.

وناشد كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.








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