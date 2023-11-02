المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

اختتام فعاليات المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة

اختتمت اليوم بصنعاء أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م، الذي نظمته على مدى ستة أيام، وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية وبمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومختصين وخبراء من داخل اليمن وخارجه عبر تقنية الزوم.



وفي الاختتام شدد عضو المجلس السياسي محمد صالح النعيمي الذي حضر جانباً من الندوة الختامية للمؤتمر، على ضرورة الإسراع في استكمال الوثيقة النمطية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة لتكون في متناول الجميع وتتحول إلى التطبيق العملي.



وأشار إلى أن الندوات التي أقيمت خلال الأيام الستة للمؤتمر، أفرزت ملاحظات وتوضيحات عن مدى أهمية الطاقة المتجددة وسبل النهوض بها في اليمن، وأصبحت فكرة الوثيقة النمطية واضحة لدى الجميع، ما يتطلب الانطلاق إلى العمل والتنفيذ على أرض الواقع.



فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي أن المؤتمر والمعرض الوطني الثالث حقق نجاح كبير، من خلال المشاركة الواسعة لكبار الشركات وتجار الطاقة الشمسية والاقبال والتفاعل الكبيرين الذي حضي به سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص أو التجار والمواطنين، وأن الأهم في ذلك هو الندوات المحاضرات العلمية التي تخللت المعرض خلال ستة أيام من قبل علماء ومختصين من داخل وخارج اليمن، ناقشت الكثير من الرؤى والبحوث لتطوير الطاقة المتجددة وحل كافة مشاكلها بما يوافق التطور العلمي الحديث في هذا الجانب.



وقال البخيتي إن الشركات المنتجة العالمية التي لديها وكلاء في اليمن شاركوا بمداخلات علمية خلال المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض عبر خبرائهم ومختصيهم، وأن ذلك يدل على الأهمية التي حملها المؤتمر والمعرض، تم نقلها للمشاركين والمختصين والباحثين والطلاب والمهتمين بهذا الجانب، وأن المعرض والمؤتمر سينعكس إيجاباً على النهوض بقطاع الطاقة المتجددة في اليمن.



بدوره أوضح مدير عام شركة ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية المهندس حسام حسين الحسني أن المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة حقق نجاح كبير من حيث المشاركين سواء مؤسسات وشركات وتجار في مجال الطاقة المتجددة، التي تمثل شركات عالمية من خلال منتجاتها، أو المشاركات الممتازة داخلية ومن الخارج دكاترة عمالقة وفي مقدمتهم العالم والخبير اليمني في اليابان مروان ذمرين والدكتور عبدالعزيز الذبحاني والدكتور أحمد العرشي وكذا علماء وخبراء ومختصين في الطاقة المتجددة ناقشو ما يقارب 62 ورقة عمل وبحث ومحاضرة علمية ضمن ندوات المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض، والتي تعتبر من أكبر وأهم الندوات التي أقيمت في اليمن، ناقشت نظام تطوير الطاقة الشمسية وحلول المشاكل التي تواجهها.



وأشار الى أهم المشاريع مشروع الحسين الوطني للطاقة الشمسية الذي يتكون من 70 ميقا طاقة شمسية و30 ميقا تخزين بطاريات ليثيوم ومحطة كهرباء 50 ميقا بالغاز، الذي كان من تصميم وإشراف شركة ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية، وتنفيذ شركة الراعبي وتمويل صندوق دعم الحديدة التابع لوزارة المالية.



وأضاف "لنا الفخر أن نكون مشاركين في هذا المعرض الذي شارك فيه كبار الشركات والتجار ووكلاء لأفضل الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية والتي أبرزو أحدث المنتجات والتنقنيات العالمية في المعرض، ونحن (ساما إنرجي) كان لنا مشاركات مهمة في هذا المعرض والمؤتمر العلمي المصاحب أهمها ندوة التصاميم للمحطات العملاقة وحلول المشاكل في عملية الربط وحظيت بحضور وإقبال كبيرين، فعلى المتسوى الرسمي حضرها نائب رئيس الوزراء الدكتور حسن مقبولي ووزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي وعلماء عمالقة مثل البروفيسور مروان ذمرين والدكتور عبدالعزيز الذبحاني وأكاديميين وباحثين وممختصين بهذا الجانب".



ونوه الى أن نجاح المعرض يمثل نقلة نوعية لتعزير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودلالة لانتباه الدولة لتطوير هذا القطاع، وحضور وزير الكهرباء بشكل يومي دليل على ذلك، آملاً من الجميع سواء الدولة ممثلة بالقيادة السياسية ورئيس الحكومة والجهات ذات العلاقة والمهتمين لتعزيز دعم العاملين في الطاقة الشمسية سواء شركات أو اشحاص لتطوير قطاع الطاقة الشمسية.