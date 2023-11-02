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المؤتمر نت - أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّه بعد 27 يوماً من الحرب على غزّة يواصل المقاومون التصدي لقوات الاحتلال

أبو عبيدة: سنجعل غزة لعنة التاريخ على الاحتلال

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: سنجعل غزة لعنة التاريخ على الاحتلال
أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أنّه بعد 27 يوماً من الحرب على غزّة يواصل المقاومون التصدي لقوات الاحتلال في عشرات نقاط الاشتباك.

وقال أبو عبيدة إنّ المجاهدين تمكنوا خلال 48 ساعة من تدمير ما يعادل كتيبة دبابات وأكثر، وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود.

وشدّد الناطق باسم القسام على أنّ "مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأساً، وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال".

وأضاف: "من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمال غربي غزة، حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات وناقلتي جند".

وتابع: "ناقلة الجند (النمر) سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا، وتمكن المقاومون من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر".

وفي رسالة للإسرائيليين، قال أبو عبيدة "كذبت عليكم حكومتكم في ملف الأسرى وقتلت أبنائكم بقصف غزة"، مضيفا "نؤكد لكم أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين بأكياس سوداء".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقاتٍ صاروخية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزّة.








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