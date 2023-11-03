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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها المواطنين الأبرياء ودمرت المنشآت الخدمية والبنية التحتية

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر
في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني راح ضحيتها المواطنين الأبرياء ودمرت المنشآت الخدمية والبنية التحتية.

ففي 3 نوفمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طيران العدوان معملاً لأحجار البناء في منطقة المطار القديم بمدينة تعز.طيران العدوان شن ست غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة واستهدف منطقة الغور بمديرية غمر بالصواريخ ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم ، كما شن عدداً من الغارات على مديريتي مكيراس وذي ناعم بمحافظة البيضاء، ومنازل المواطنين في مديرية حريب القراميش ومناطق متفرقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات منزل المواطن على الأشرم في قرية الخسمة بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، وشن سبع غارات استهدفت مزارع مواطنين وممتلكات خاصة في وادي حرض بمحافظة حجة.

وفي محافظة الحديدة شن طيران غارات مكثفة على جزيرة زقر وعددا من الغارات على مديرية التحيتا محدثا أضراراً في عدد من المنازل.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب تسعة آخرين جراء غارة لطيران العدوان على محطة تحلية المياه بمديرية المخا في محافظة تعز، وشن غارات على قرى مديرية الصلو ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والمرافق والطرق.

وشنت طائرة بدون طيار أربع غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة فيما شن الطيران الحربي 20 غارة على مناطق هجر كحلان وسوق النقوب ومعيقيب والصفراء، خلفت أضرارا كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين والمحلات التجارية.

وفي 3 نوفمبر 2017، استهدف طيران العدوان في محافظة صعدة بغارتين منطقتي آل صبحان وآل عسلان بمديرية باقم، وبغارة منطقة الفرع في مديرية كتاف، وبغارة قرية المليح بمنطقة ذويب بمديرية حيدان تسببت في نفوق عدد من المواشي والأغنام، كما شن غارة على موقع الشبكة في نجران.

وشن الطيران المعادي 15 غارة على مناطق متفرقة بمديرية نهم محافظة صنعاء خلفت أضراراً في مزارع وممتلكات المواطنين، وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية موزع محافظة تعز منها غارتين على معسكر خالد.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان أكثر من 65 غارة على المنظر ومطار الحديدة وكيلو 16 بمديرية الدريهمي، وغارة على مزرعة مواطن في مديرية السخنة، فيما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16 ومحيطها.

واستهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة، وشن ثلاث غارات على الطلعة في نجران.

وفي محافظة صعدة، شن الطيران سبع غارات على مديرية شدا وسلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر وغارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح، وقصف جيش العدو السعودي بأكثر من 230 صاروخاً وقذيفة مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ومناطق متفرقة بمديريات حيدان ومنبه والظاهر.

وفي 3 نوفمبر 2019، قصف مرتزقة العدوان شرق التحيتا بمحافظة الحديدة بأكثر من تسع قذائف مدفعية ونفذوا تمشيطاً بالعيارات المتوسطة والثقيلة، واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفوا بالرشاشات مناطق متفرقة من مديرية حيس.

طيران العدوان شن أكثر من 150 غارة على محافظتي صعدة وحجة، وغارتين على الربوعة في عسير واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين،

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، واستهدف بثلاث غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارة على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبصواريخ الكاتيوشا منطقة الفازة بالمديرية، وبالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 3 نوفمبر 2021، أصيب مواطنان ومهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية باقم.

وشن الطيران التجسسي ست غارات على الفازة والجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وفي مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 278 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية صرواح وتسع غارات على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، واستهدف بخمس غارات منطقتي اللبنات والجدافر بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.








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