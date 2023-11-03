المؤتمرنت -

مجزرة للاحتلال أمام مستشفى الشفاء في غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، مجزرة جديدة، بعد استهدافه بوابة مجمع الشفاء الطبي، خلال مغادرة قافلة الجرحى التي أعلنت عنها وزارة الصحة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصفا إسرائيليا نجم عنه عدد كبير من الشهداء والجرحى أمام بوابة مجمع الشفاء في مدينة غزة.



وأكدت أن الاحتلال استهدف قافلة مركبات الإسعاف عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد، بالإضافة إلى مركبة الإسعاف التي كانت متواجدة عند مدخل مجمع الشفاء الطبي.



فيما أوضح مدير عام المستشفيات في غزة، أن القصف الصهيوني استهدف مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح.



وقالت إدارة مستشفيات غزة، إنها طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بمرافقة القافلة، كما جرى التنسيق لمرور القافلة دون أي استهداف من الاحتلال، ورغم ذلك تم استهدافها دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب.



وقصف طيران الاحتلال، محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 9227 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، إضافة إلى إصابة 23516 بجراح مختلفة.



وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة رصدت 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيداً، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100 منهم 1200 طفل.