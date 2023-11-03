المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالواحد الصيادي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالواحد صالح الصيادي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد الأمين العام المساعد للمؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عمران عبدالواحد الصيادي وإخوانه وكافة آل الصيادي في مديرية دمت محافظة الضالع، بمناقب الراحل، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير والصلح بين الناس.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".