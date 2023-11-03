المؤتمرنت -

غزة.. مجزرة جديدة بمدرسة تؤوي نازحين

ارتكب طيران الاحتلال الصهيوني، قبل لحظات، مجزرة جديدة بحق المواطنين العزل في غزة، حيث قصف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء عدد كبير من الشهداء إلى جانب عشرات الجرحى بعد القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال القطاع.



وأظهرت مشاهد، اللحظات الأولى لانتشال جثث الضحايا من المدرسة التي تحولت إلى ساحة دم ودمار ونقل الضحايا إلى المستشفى الإندونيسي.



وقبل هذه المجزرة، استشهد 14 مواطنًا على الأقل وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي آخر استهدف مجمع الشفاء الطبي، واعترف الاحتلال بأنه قصف سيارة إسعاف أمام المجمع الطبي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، إضافة إلى إصابة 23516 بجراح مختلفة.