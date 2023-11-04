المؤتمرنت -

صحة غزة: 967 مجزرة منذ بدء العدوان

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 967 مجزرة بحق الفلسطينيين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة،: إنه على العالم ألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.. داعياً العالم بألا يقف صامتا أمام مجزرة الجمعة والحقائق التي تقدمها الصحة الفلسطينية.



وأوضح أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيداً على الأقل و60 جريح.. لافتاً إلى أن ما تم استهدافه في القافلة اليوم هو سيارتا إسعاف.



وأكد القدرة، أن الاحتلال يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين.



وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن استهداف طائرات الاحتلال لقافلة الإسعاف التي كانت تقل الجرحى المحولين إلى مصر، أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين بجراح من الطواقم الطبية والجرحى والمواطنين النازحين في مجمع الشفاء الطبي.



وأكدت في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أنها أبلغت الصليب الأحمر وجمهورية مصر العربية والعالم بأسره عبر قنوات الاتصال ووسائل الإعلام بتحرك سيارات الإسعاف التي تحمل المصابين المحولين لمصر إلًا أن العدو ارتكب جريمته بكل وقاحة.



ودعت الوزارة، العالم لمحاسبة العدو على جرائمه بحق الطواقم الطبية والإسعافية واختراق كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي تحظر استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.



وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني تمثل ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من المجازر بحق المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والجرحى والنازحين.