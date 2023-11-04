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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر
في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 4 نوفمبر 2015، شن طيران العدوان سلسلة غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين ومنطقة نقم في مديرية آزال بأمانة العاصمة، أدت إلى تضرر منازل المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بغارة مزرعة أحد المواطنين في صافية طامش بمديرية سنحان في محافظة صنعاء أحدثت أضراراً جسيمة بالمحصول الزراعي والمنازل المجاورة لها.

ودمر الطيران المعادي بخمس غارات شبكة الاتصالات بمنطقة آل ساري في مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان في محافظة صنعاء غارتين على التبة الحمراء بمديرية همدان وثماني غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم وثلاث غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارة على منطقة الحمزات في مديرية سحار وغارتين على منطقة الجعملة بمديرية مجز وغارتين على محطة وقود في منطقة آل عقاب، وثلاث غارات على مناطق الصوح ووادي أبو جباره والفرع بمديرية كتاف، واستهدف محطتي وقود في منطقة نسرين ومديرية رازح وبغارة الطريق العام في المديرية، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طيران العدوان غارتين على جبل الدود، وغارة على وادي جارة في قطاع جيزان، وغارة على حراثة أحد المزارعين بمديرية الوازعية في محافظة تعز وغارتين على المعهد المهني بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، فيما استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة، وبأربع غارات مديرية الدريهمي وبخمس غارات منطقه رأس عيسي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، وبغارة منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على منطقة مبدعة، وغارة على منطقة الصرة، وغارتين على منطقة بني بارق.

وفي 4 نوفمبر 2017، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب رابع بغارتين شنهما طيران العدوان على منطقة المحجر في مديرية المخا بمحافظة تعز، كما شن أربع غارات على مديرية حيفان.

واستشهدت امرأة في غارة على منزل المواطن على حسين جعشني بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا، وتعرضت مديرية منبه لقصف مماثل أحدث خسائر فادحة في مزارع ومنازل المواطنين.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة عشر غارات على منطقتي البقع والأجاشر بمديرية كتاف، وثلاث غارات على مديرية باقم وثلاث غارات أخرى على مديرية الظاهر الحدودية خلفت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين ومزارعهم ومنازلهم.

وشن الطيران المعادي 15 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة وغارة على منطقة النهدين بمديرية السبعين وغارة على منطقة العرضي في باب اليمن الآهلة بالسكان بأمانة العاصمة خلفتا أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد رجل وزوجه وأصيب طفلهما، إثر ثلاث غارات لطيران العدوان على منزلهم في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة واستهدف شركة الحمادي للتجارة في جولة الغراسي بمديرية الحالي وشن أكثر من 80 غارة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وشارع الخمسين وما جاوره بمدينة الحديدة.

واستشهد طفل من أبناء منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة إثر تعرض المنطقة لعشرات الصواريخ السعودية التي استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم كما استهدف جيش العدو السعودي مناطق متفرقة آهلة بالسكان في مديرية رازح بأكثر من سبعين صاروخا وقذيفة مدفعية خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن في المحافظة نفسها ثلاث غارات على مديرية الظاهر، وغارة على منطقة بني صياح في مديرية رازح الحدودية.

وفي 4 نوفمبر 2019، أصيبت امرأتان بشظايا قذائف مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان في منطقة السويق بمديرية التحيتا، كما استهدفوا بالرشاشات جنوب وغرب مدينة التحيتا، وبالمدفعية مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة

ووقعت أضرار في منزل ومزرعة مواطن ونفق عدد من المواشي جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة معالي بمديرية باقم كما شن غارتين على منطقة بني معين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استهدف طيران العدوان بثماني غارات مديرية مدغل في محافظة مأرب، وشن أربع غارات على مديرية الحزم، وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وغارة على جمارك حرض بمحافظة حجة.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة، وشن الطيران المعادي غارتين على مجازة الشرقية في عسير، وغارة على منطقة الشبكة في نجران.

وفي 4 نوفمبر 2021، استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما أصيب ستة مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية وشن غارة على مديرية الظاهر

بالمحافظة وغارة غرب مجازة في محور عسير.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية وقصفوا بـ 217 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق.

طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديرية صرواح وبثماني غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب، وشن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الخسف بمديرية الحزم محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.








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