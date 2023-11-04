المؤتمرنت -

9488 شهيداً في غزة بينهم 3900 طفلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9488 شهيداً منهم 3900 طفلاً و2509 نساء، إضافة إلى إصابة 24158 مواطناً بجراح مختلفة.



وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيداً.



وأفاد القدرة بأن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مؤكداً أن الوزارة تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.



وأشار إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف، وتعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.



وقال: "إن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة ونفقد يوميا العديد منهم".



وأكد القدرة، أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.