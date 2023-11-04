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المؤتمر نت - صنعاء.. وزير الصناعة والتجارة يصدر قراراً هاماً.. التفاصيل

صنعاء.. وزير الصناعة يصدر قراراً هاماً

المؤتمرنت -
صنعاء.. وزير الصناعة يصدر قراراً هاماً
أصدر وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، اليوم، قرارات بمنع أي إعلانات تجارية لمنتجات الشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني.

وتضمن القرار منع اللوحات الاعلانية في الشوارع والطرقات والأماكن العامة ومراكز التسوق وغيرها من وسائل الترويج لمنتجات الشركات الامريكية والداعمة للكيان الصهيوني المشمولة بقرارات مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

وقال وزير الصناعة والتجارة " إن الوزارة أصدرت تعميما إلى شركات الدعاية والاعلان بمضمون قرار منع الترويج لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني" .

ولفت إلى أن الوزارة ستمنح شركات الدعاية الإعلان مهلة لإزالة إعلانات منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأشار الوزير المطهر إلى أن قرار حظر دخول منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني دخل حيز التنفيذ إبتداء من اليوم في جميع المنافذ الجمركية.

ونوه وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بدأت عملية شطب العلامات والوكالات التجارية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني ، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتفعيل قرارات المقاطعة ترجمة للموقف اليمني المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وقضيته العادلة والمنطلق من الواجب الديني والوطني والأخلاقي تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني.








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