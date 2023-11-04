المؤتمرنت -

تدشين الأسبوع الخيري للقسطرة القلبية بمستشفى الكويت

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي، اليوم، بمستشفى الكويت الجامعي، الأسبوع الخيري الطبي للقسطرة القلبية، الذي ينظمه مركز القلب بالمستشفى.



واستمع الرهوي ومعه رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، ومدير فرع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية بأمانة العاصمة، عبدالله النعمي، من القائمين على المخيم إلى شرح عما يتضمنه الأسبوع الخيري من خدمات مجانية في المعاينة وتلفزيون وتخطيط القلب وقياس فحص السكر وتقديم أدوية الضغط والقلب والسكر المتوفرة مجانا، بالإضافة إلى تخفيض 50 في المائة من عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية.



وفي التدشين أشاد عضو السياسي الأعلى الرهوي بجهود الكوادر الطبية في اليمن من استشاريين واخصائيين واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية خلال تسع سنوات من العدوان والحصار.



ولفت إلى أنه تم خلال تلك السنوات التسع إجراء عمليات كبرى ونادرة داخل البلاد رغم الظروف التي تمر بها سواء في أمراض القلب أو غيرها، وأصبح لدى اليمن الكثير من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في مختلف التخصصات الطبية تساهم في تخفيف عناء وتكاليف السفر للعلاج في الخارج.



ونوه بما يحتويه مركز القلب بمستشفى الكويت الجامعي من تجهيزات ومعدات طبية نوعية، فضلا عن الكوادر المؤهلة في هذا المجال، مثمنا جهود المركز في إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تخفف من معاناة المرضى خاصة أمراض القلب.



من جانبه أشاد رئيس جامعة صنعاء بالكوادر الطبية والتجهيزات الحديثة التي يمتلكها مستشفى الكويت الجامعي والخدمات التخصصية التي يقدمها بخبرات وكفاءات يمنية ..مؤكدا أن اليمن وصلت إلى مرحلة متقدمة في الجانب الصحي والأكاديمي.



وأشار إلى أهميه جمع و تحليل البيانات المتعلقة بمركز القلب ودراسة أسباب انتشار أمراض القلب في سن مبكرة ووضع المعالجات اللازمة، مبينا أن الجامعة ستوجه مجموعة من الباحثين لتسجيل أبحاثهم العلمية في مساقي الماجستير والدكتوراه حول انتشار أمراض القلب والجلطات القلبية في أوساط الشباب.



بدوره تطرق مدير مستشفى الكويت الجامعي ،الدكتور أكرم الحاج، إلى الجهود التي بذلت لإقامة هذه المخيم التخصصي في أمراض القلب، مشيرا إلى أن المخيم سيقدم خدمات لمدة أسبوع حيث سيتم تقديم خدمات المعاينة والفحوصات مجانية.



وأشاد بجهود قيادة وزارة الصحة وجامعة صنعاء في دعم المستشفى وتسهيل كل الصعوبات التي تواجه سير العمل.



وكان عضو المجلس السياسي الأعلى قد اطلع على سير أعمال المخيم وكذا التجهيزات في مركز القلب بالمستشفى وطبيعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى واحتياجات المركز والصعوبات التي تواجهه.