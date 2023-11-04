المؤتمرنت -

حماس تشيد بقرارات وزارة الصناعة بمقاطعة المنتجات الأمريكية

التقى وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، اليوم، القائم بأعمال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليمن، معاذ ابوشمالة، ومدير مكتب الحركة في صنعاء، عمر السباخي.



وخلال اللقاء عبّر وزير الصناعة والتجارة عن الاعتزاز بالعملية البطولية طوفان الأقصى وما يمتلكه أبطال المقاومة من روحية جهادية وايمانية رسمت أروع البطولات وكسرت انف الاستكبار الصهيوني، مشيدا بالعزيمة الصلبة لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الإرهاب الصهيونية وما تقوم به من جرائم إبادة.



وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن القرارات التي أصدرها بشأن حظر دخول منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني وشطب الوكالات والعلامات التجارية الامريكية والداعمة للكيان المحتل، تمثل أقل شيء يمكن تقديمه دعما للشعب الفلسطيني.



من جانبه أشاد ممثل حركة حماس بالقرارات، مؤكدا أهميتها في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية هي اللغة التي يفهمها الأمريكي والداعمين للكيان الصهيوني.



واعرب عن امتنان الشعب الفلسطيني لهذه الخطوة والموقف اليمني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة رغم البعد الجغرافي وما تعانيه اليمن من حصار .



وأكد أن الشعب اليمني يأتي في طليعة الشعوب العربية والإسلامية المساندة للقضية الفلسطينية ويضرب أروع الأمثلة في نصرة أبناء فلسطين ودعم المقاومة ضد كيان الاحتلال.



ولفت إلى تضامن الشعوب العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية رغم محاولات الأنظمة المطبعة دفن القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية مازالت تمسك بزمام المبادرة في المواجهة مع كيان الاحتلال رغم كل جرائم الابادة التي يمارسها ضد المدنيين ، مجددا التأكيد أن غزة ستنتصر على العدو الصهيوني.



وخلال اللقاء قدم ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليمن ، درع لوزير الصناعة والتجارة عرفانًا وشكرًا لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.