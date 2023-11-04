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المؤتمر نت - أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند، بمختلف الأسلحة من قذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي خلال الـ24 ساعة الماضية

أبو عبيدة: نخوض حرباً سيخلّدها التاريخ

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: نخوض حرباً سيخلّدها التاريخ
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند، بمختلف الأسلحة من قذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية مساء السبت: "نخوض حرباً غير متكافئة لكنها سَتُدرّس في العالم وسيخلّدها التاريخ"، مضيفاً "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

وأضاف: "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الصهيونية؛ وأدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من مناورات العدو إلا أننا أوقعنا إصابات محققة وقتلى في صفوف جنود العدو، بعون الله، من النقطة صفر".

وتابع أبو عبيدة: "ما نشرناه وما سوف ننشره خلال الدقائق والساعات المقبلة، من مواد توثق الالتحام مع آليات العدو جزء يسير من بأس مجاهدينا"، لافتاً إلى أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل من يجرؤ على إخراج رأسه من الدبابة.

وختم الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في خطابه: "مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون"، مبرزاً أن الخراب الذي يزرعه العدو، والمجازر التي يرتكبها، "لن يخلف له سوى العار".

وفي السياق نفسه، أعلنت كتائب القسام، السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين، فيما أصابت آخرين في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت الكتائب، عبر بيان مقتضب لها، في منصة "تليغرام": "مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين".

وأوضحت أنها دمرت "آليتين صهيونيتين" متوغلتين جنوب تل الهوى بقذائف "الياسين 105″، كما استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

وتابعت "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة صهيونية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا"، مؤكدة أنها قصفت تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وشرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهاون.








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