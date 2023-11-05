المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر استشهد وأصيب عدد من المدنيين ودُمرت شبكات الاتصالات والمنشآت الخدمية وممتلكات المواطنين جراء هجمات للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 5 نوفمبر 2015، استشهد مواطن في قصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف مديرية رازح بمحافظة صعدة، وتعرضت مناطق الصوح والقمع بمديرية كتاف، ومنطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي استهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم.



واستهدف الطيران المعادي في المحافظة نفسها، شبكة الاتصالات بقرى محديدة وجبل غمان بمنطقة الطلح في مديرية سحار وبسبع غارات المخروق وبـ 12 غارة على البقع والمليل بمديرية كتاف.



وشن طيران العدوان أربع غارات على وادي رام بمديرية مستبأ في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون جراء قذيفة أطلقها المرتزقة باتجاه حي صالة في مدينة تعز، فيما شن الطيران المعادي غارتين على شبكة الاتصالات بمنطقة الزهاري في المخا، ومثلها على مديرية الصلو.



واستشهد المواطن أحمد محسن رسام وأصيب ثلاثة آخرين ودمرت إحدى السيارات وتضرر عدد من منازل المواطنين جراء غارات شنها طيران العدوان على منطقة مسورة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن ثماني غارات على مناطق مبدعة وبني بارق ورمادة ومحلي في المديرية ذاتها.



وشن طيران العدوان ست غارات على التبة الحمراء بمديرية همدان، وثمان غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر، وغارة على منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، تسببت في أضرار بليغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما ألقى قنبلة صوتية على المنطقة.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي غارتين بقنبلتين عنقوديتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارة على منطقة الحجلة في مديرية رازح، وثلاث غارات على منطقة السهلين في مديرية آل سالم، كما شن ثلاث غارات على منطقة الحصامة بمديرية شدا، وغارة على منطقة البقع، وسبع غارات على منطقة العطفين في مديرية كتاف، واستهدف بغارتين وادي جارة في جيزان.



طيران العدوان شن غارة على وادي رحب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ منازل ومزارع المواطنين بمناطق المطار وآل حجلان ووادي حباب بالمديرية.



وشن الطيران غارة على الطريق العام في منطقة الخذالي بمديرية كحلان عفار في محافظة عمران، وغارتين على منطقة كهبوب بمحافظة لحج، فيما استهدف المرتزقة بالمدفعية الأحياء السكنية بمنطقة مغنية في مديرية القبيطة بالمحافظة نفسها.



وفي 5 نوفمبر 2017، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران جراء استهداف طيران العدوان منطقة صيفان في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



وفي محافظة صعدة، أصيب مواطنان جراء ثلاث غارات للطيران استهدفت محطتي وقود بمديرية رازح وشن ثلاث غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة الرصيفات بمديرية كتاف، وغارة على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارتين على منطقة بني غربان بمديرية ساقين بالقرب من مدرسة المنطقة أحدثت أضراراً بالغة فيها، كما شن غارتين على كهلان بمحيط مدينة صعدة.



وشن طيران العدوان في أمانة العاصمة خمس غارات على الكلية الحربية وقاعدة الديلمي الجوية بمديرية بني الحارث ومدرسة الحرس بمديرية الثورة وغارة على حديقة 21 سبتمبر، وغارة على منطقة الحصبة بمديرية الثورة واستهدف بغارة مدينة صنعاء القديمة، وبغارة مماثلة منصة الاحتفالات بميدان السبعين خلفت جميعها أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



واستهدف الطيران المعادي بـ 14 غارة منطقتي جربان وضبوة في مديرية سنحان وبني بهلول وشن غارة على جبل الملكة بمديرية بني حشيش وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء أحدثت أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



طيران العدوان شن غارتين شمال يختل بمديرية المخا وغارة على مديرية موزع بمحافظة تعز، و12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب إحداها من طائرة أمريكية بدون طيار، وشنت طائرة بدون طيار غارة على مديرية القبيطة بمحافظة لحج، كما شن الطيران الحربي غارة على قرية مجازة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 23 غارة على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي والمناطق المجاورة لشارع الخمسين في مدينة الحديدة، وقصف المرتزقة بالقذائف المدفعية قريتي الكوعي والشجن بمديرية الدريهمي.



واستهدف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية حيس، وبالمدفعية والعيارات المتوسطة شمال الجبلية في التحيتا، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية جنوب قرية مغاري بمديرية حيس.



الطيران المعادي شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقة البقع وغارتين على منطقتي الأزهور وآل علي بمديرية رازح واستهدف العدو السعودي بالأسلحة الثقيلة والخفيفة سيارات المواطنين في الطريق العام بمديرية شدا الحدودية التي تعرضت مناطق متفرقة منها لعشرات الصواريخ والقذائف، في حين شن الطيران ثلاث غارات على طخية في عسير.



وفي 5 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان 52 غارة أغلبها على محافظة صعدة، خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وشنت طائرة بدون طيار غارتين على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارة على الطلعة قبالة نجران.



وفي 5 نوفمبر 2021، استشهد أربعة مواطنين وأصيب ستة آخرين، بنيران جيش العدو السعودي في مناطق متفرّقة بمديرية منبّه محافظة صعدة، وشن الطيران غارة غرب الأجاشر قبالة نجران.



واستهدف طيران العدوان بـ11 غارة مديرية الجوبة وبـ 11 غارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا ومديرية حيس، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بمحافظة الحديدة.