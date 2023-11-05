المؤتمرنت -

30 يوماً للعدوان على غزة.. مجازر دموية وإبادة جماعية

يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي براً وبحراً وجواً على قطاع غزة لليوم الـ30 على التوالي، مرتكباً مجازر على مدار الساعة بحق المدنيين العزل، كما طال العدوان الصهيوني المنازل والمستشفيات والأحياء السكنية، والممتلكات العامة والخاصة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير مستشفى القدس بشار مراد، بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق انذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.



وأضاف، أن أحد المرضى داخل غرفة العناية المركزة أصيب بشظايا انفجار الصاروخ، ما ادى إلى اصابته بجروح خطيرة.



واقترفت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم المغازي بعدما قصفت منزلين لعائلة سمعان والمزين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 51 مواطناً والعديد من الجرحى والمفقودين غالبيتهم من النساء والأطفال.



كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 21 مواطنا من عائلة أبو حصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.



واستشهد طفلان وأحد المواطنين على الأقل، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشيخ زايد آل نهيان في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.



وتعرضت منطقة تل الهوى منذ ليلة أمس إلى سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة، إضافة إلى مئات القذائف المدفعية، التي استهدفت البنايات والأبراج السكنية.



وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 9572 شهيداً، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.