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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9770 شهيداً منهم 4800 طفل و2550 امرأة

9770 شهيداً في غزة بينهم 4800 طفل

المؤتمرنت -
9770 شهيداً في غزة بينهم 4800 طفل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9770 شهيداً منهم 4800 طفل و2550 امرأة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوماً على الحرب في غزة.

وأفاد بأن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 243 شهيدا.

وأكد القدرة أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تلقي 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

ونبه إلى أن مستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية لازمة للجرحى والمرضى بسبب قطع الاحتلال للوقود وأمامها ساعات فقط للتوقف التام.

وناشد القدرة كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود، مؤكدًا أنه لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا.

وقال القدرة: نؤكد أنه ولليوم الثالث تواليا لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية.

ودعا القدرة، مصر إلى إرسال سيارات إسعاف وإدخالها إلى غزة لنقل الجرحى لضمان عدم تعرضها للقصف الصهيوني.








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