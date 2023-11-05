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المؤتمر نت - قوة صهيونية تقع بكمين محكم للقسام

قوة صهيونية تقع بكمين محكم للقسام وتدمير دبابتين

المؤتمرنت -
قوة صهيونية تقع بكمين محكم للقسام وتدمير دبابتين
أوقعت كتائب القسام، الجناح العسكري، لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر اليوم الأحد، قوة صهيونية متوغلة شرق خانيونس، في كمين محكم، ودمّرت دبابتين لها.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، جاء ذلك في وقت تواصل فيه كتائب القسام، التصدي لقوات العدو وخوض ملاحم بطولية ضد القوات المتوغلة في أكثر من محور من مدينة غزة وشمالها.

وأقر العدو بمصرع 30 من ضباطة وجنوده، وإصابة أكثر من 260 آخرين في تلك الاشتباكات، في حين أعلنت كتائب القسام الليلة الماضية تدمير 24 آلية ودبابة خلال 24 ساعة.

وفجر اليوم، أعلنت كتائب القسام تدمير آليتين صهيونيتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف "الياسين 105".

وقالت الكتائب في بيان لها: إن مجاهديها أوقعوا القوات المتوغلة شرق خانيونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مما أدى لتدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ30 تواليًا، خوض ملاحم بطولية في إطار التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب قصف مواقع العدو ومستوطناته بالرشقات الصاروخية.








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