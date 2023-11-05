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المؤتمر نت - نجح فريق طبي في مستشفى الكويت الجامعي، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم تبلغ من العمر 20 عاما ، أنجبت ثلاثة توائم إناث

ولادة ثلاثة توائم في مستشفى الكويت الجامعي

المؤتمرنت -
ولادة ثلاثة توائم في مستشفى الكويت الجامعي
نجح فريق طبي في مستشفى الكويت الجامعي، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم تبلغ من العمر 20 عاما ، أنجبت ثلاثة توائم إناث.

وأوضحت أخصائية النساء والولادة في المستشفى الدكتورة بلقيس الشامي، أن العملية القيصرية أجريت بنجاح، والأم والمواليد الثلاثة التوائم في صحة جيدة، وحالتهم مستقرة، حيث تم نقل التوائم إلى قسم الحضانات في المستشفى.

وأشارت إلى أن العملية تمت تحت إشرافها وكذا الدكتورة سارة المنصور والدكتورة سارة الخميسي والدكتورة إيمان السمان وأطباء الأطفال الدكتور بشير الفيل والدكتورة سمية أبو هادي.

وأشاد مدير مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أكرم الحاج بجهود الفريق الطبي الذي بذل قصارى جهده لسلامة الأم والتوائم الثلاثة.. مشيرا إلى ما يشهده مستشفى الكويت الجامعي من تطورات وتحديثات وتجهيزات لتقديم خدمات طبية أفضل للحالات الوافدة من مختلف المحافظات.








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