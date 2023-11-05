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المؤتمر نت - اُستشهد 200 فلسطينياً جلهم من الأطفال والنساء، في 10 مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

10 مجازر جديدة تُخلف 200 شهيد فى غزة

المؤتمرنت -
10 مجازر جديدة تُخلف 200 شهيد فى غزة
اُستشهد 200 فلسطينياً جلهم من الأطفال والنساء، في 10 مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية، باستشهاد 200 مواطن جلهم من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر وصول 5 شهداء وعشرات الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر غارة لطائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا ودمرت منازل أخرى في مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9883 شهيداً، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 9730 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

ولفتت إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسة (مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس) يوم أمس.








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