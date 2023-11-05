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المؤتمر نت - هيئة تدعم مستشفى حكومي بـ40 جهاز طبي

هيئة تدعم مستشفى حكومي بصنعاء بـ40 جهاز طبي

المؤتمرنت -
هيئة تدعم مستشفى حكومي بصنعاء بـ40 جهاز طبي
دشنت الهيئة العامة للزكاة، مشروع دعم مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة بأجهزة ومعدات طبية مكونة من 20 جهاز "التسريب الوريدي" و 20 جهاز "الحقن الوريدي" بأكثر من 24 مليون ريال.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع الإحسان في المجال الصحي التي أطلقتها هيئة الزكاة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي التدشين أوضح وكيل هيئة الزكاة لقطاع المصارف محمد العياني أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تقوم بها هيئة الزكاة في دعم المجال الصحي والمستشفيات الحكومية من أجل تقديم الخدمات للفقراء والمساكين.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في الاهتمام بالمساكين والإحسان للفقراء والاهتمام بالمستشفيات الحكومية في أداء خدماتها للشعب اليمني، لافتا إلى أن هيئة الزكاة لديها مشاريع كثيرة سواء في زراعة الكلى ودعامات القلب ودعم مستشفيات أخرى بالأجهزة النوعية والمهمة.

وقال الوكيل العياني: " متكاتفون ومتعاونون جميعا تحت عنوان (وتعاونوا على البر والتقوى)" ، مثمنا جهود وتعاون قيادة وكوادر مستشفى الثورة العام بصنعاء المستشفى المرجعي والأم للمجتمع.

ودعا القطاع العام والخاص إلى دعم المستشفى كونه يقدم خدماته لجميع المواطنين من فئة الفقراء والمساكين، مؤكدا حرص الهيئة على الاستمرار في تقديم الدعم ومساندة المستشفيات.

من جانبه ثمن رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة الدكتور مطهر مرشد ، دور هيئة الزكاة الكبير لما توليه من اهتمام في الجانب الصحي والدعم والرعاية من خلال مشروع رفد المستشفى بـ 40 جهاز حقن وريدي وتسريب وريدي ضمن التجهيزات في إطار مشاريع دعم الفقراء والمساكين.

ونوه بأن مشروع زراعة الكلى للفقراء بالمستشفى لايزال مستمر بدعم ومبادرة كريمة من الهيئة العامة للزكاة.

وأشار إلى أن هيئة الزكاة وعدت أيضا بتوريد جهاز القسطرة القلبية لمركز القلب بالمستشفى الذي يعاني من توقف القسطرة القلبية لمدة 23 عام ، لافتا إلى أن مركز القلب يعتبر المرجعية للمواطنين في الحالات الصعبة وحتى الفقيرة والمعدمة.

بدوره استعرض رئيس اللجنة الصحية بهيئة الزكاة الدكتور حسن تامه، جملة من المشاريع التي نفذتها وتنفذها هيئة الزكاة في الجانب الصحي لصالح الفقراء والمساكين ، وكذا الدعم المؤسسي لتوفير خدمات المستشفيات الحكومية .

وأشار إلى أن من ضمن مشاريع هيئة الزكاة الصحية، مشروع دعامة الحياة في مركز القلب المستشفى العسكري ، ومشروع زراعة الكلى بمستشفى الثورة ، ودعم المستشفى الجمهوري إلى جانب المخيمات الطبية للفقراء في المناطق النائية في مختلف المحافظات ، فضلا عن المساعدات العلاجية.

فيما أشاد نائب مدير مركز القلب بمستشفى الثورة الدكتور نديم البكير ، بإسهامات هيئة الزكاة الكبير من خلال رفد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية في خطوة مهمة جدا لتوفير المتطلبات الأساسية لحالات الرقود في العناية المركزية بمركز القلب.

واعتبر المشروع رافد كبير يساعد على استمرار العمل وأداء الخدمة للفقراء بشكل جيد.








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