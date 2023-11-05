المؤتمرنت -

التعليم الفني تدشن الخطة التنفيذية لنصرة الأقصى

دشنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم برامج التعبئة لنصرة الشعب الفلسطيني على مستوى المعاهد والكليات الفنية والمهنية بالعاصمة والمحافظات.



ويأتي التدشين بناءً على الخطة التنفيذية والموجهات التي أعدتها الوزارة ورفعها للجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى.



وتتضمن المصفوفة والخطة التنفيذية تفعيل الأنشطة والفعاليات والمسابقات الثقافية والفكرية والإعلامية دعماً للقضية والمقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى” وتعميمها على مستوى قطاعات الوزارة والجهات والكليات والمؤسسات التدريبية التابعة لها، وفتح باب التبرع بالمال ورفع الجاهزية للمشاركة في أي مواجهة مع قوى العدوان.



وعلى هامش التدشين، نظمّت قيادات وموظفو وكوادر وزارة التعليم الفني والجهات والمؤسسات التابعة لها اليوم وقفة احتجاجية تنديداً بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة ودعما ًومساندةً لعملية “طوفان الأقصى”.



ورفع المشاركون في الوقفة التي تقدّمها وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، ونائبه الدكتور محمد السقاف، وقيادات الوزارة والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع والمعاهد الفنية العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات والهتافات المباركة والمؤيدة والداعمة لعملية “طوفان الأقصى”، والمناهضة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.



وحيوا صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تسطر أعظم الملاحم البطولية في التصدي لآلة العدو الصهيوني الغاصب وحقها المشروع في الدفاع عن مقدسات الأمة وتحرير الأرض المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين الصهاينة.



وأكد المشاركون، استعداد قيادات وكوادر الوزارة والمعاهد الفنية والمهنية عن جاهزيتهم في مساندة الشعب والمقاومة الفلسطينية والمشاركة في معركة الجهاد المقدس لتحرير الأراضي المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين.



وفي الوقفة أدان وزير التعليم الفني والمهني استمرار المجازر الصهيونية – الأمريكية الإرهابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة، ويرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم.



وأكد أن الكيان الصهيوني لم يكن ليتجرأ على إرتكاب الجرائم والانتهاكات لولا الدعم والتواطؤ الدولي وبعض الأنظمة المطبعة والمطبعة.



من جانبه استعرض نائب وزير التعليم الفني الخطة التنفيذية لتنفيذ موجهات اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأقصى والمهام المناطة على كل جهة من الجهات التابعة للوزارة.



وأشار إلى أن الخطة التنفيذية شملت تنفيذ أنشطة وفعاليات وندوات فكرية وثقافية ووقفات ومسيرات شعبية وجماهيرية وعرض فلاشات توعوية عن الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان الأمريكي والصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتوضيح طبيعة الصراع مع العدو واستنهاض المسؤولية لنصرة أنباء فلسطين والأقصى الشريف.