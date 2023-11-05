الإثنين, 06-نوفمبر-2023 الساعة: 12:10 ص - آخر تحديث: 11:30 م (30: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قتل الفلسطينيّين المدنيّين جريمة حرب، فكيف بقتل الأطفال الأبرياء منهم؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - شن طيران الاحتلال الصهيوني وبوراجه الحربية، مساء الأحد، قصفاً عنيفاً وغير مسبوق، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين

قصف وحشي لمناطق مختلفة في قطاع غزة

المؤتمرنت -
قصف وحشي لمناطق مختلفة في قطاع غزة
شن طيران الاحتلال الصهيوني وبوراجه الحربية، مساء الأحد، قصفاً عنيفاً وغير مسبوق، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، إن غارات العدو العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات، بحسب المصادر، محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطىء، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء قصف طائرات العدو العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9883 شهيداً، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 9730 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأكدت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 200 مواطن جلهم من الأطفال والنساء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: روما يهزم ليتشي في الدقائق الأخيرة
محافظات: إزالة 23 مخالفة بناء مستحدثة في همدان
عربي ودولي: 10 مجازر جديدة تُخلف 200 شهيد فى غزة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: قوة صهيونية تقع بكمين محكم للقسام
أخبار: 9770 شهيداً في غزة بينهم 4800 طفل
عربي ودولي: الاحتلال يواصل مجازره في غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر
رياضة: فوز قاتل لبرشلونة.. وجيرونا يتصدر الليغا
عربي ودولي: القسام تقصف إيلات وتدك تل أبيب
رياضة: نيوكاسل يذيق أرسنال الخسارة الأولى
رياضة: إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي
عربي ودولي: القسام: فقدان 60 أسيراً جراء القصف
اقتصاد: الذهب يتكبد أول خسارة أسبوعية
رياضة: سيتي يتصدر البريميرليغ بسداسية بورنموث
رياضة: ليفركوزن يعزّز صدارته للدوري الألماني
أخبار: أبو عبيدة: نخوض حرباً سيخلّدها التاريخ
عربي ودولي: 9572 شهيداً فلسطينياً و26 ألف جريح
علوم وتقنية: كورونا يؤثّر سلبًا على صحّة الدماغ!
اقتصاد: 161.9 مليون ريال تداولات بورصة مسقط
فنون ومنوعات: فنان شهير يتعرض لوعكة صحية مفاجئة
ثقافة: كاظم الساهر: "أوقفوا الحرب.. لقد تعبنا"
رياضة: يونايتد يفوز على فولهام بهدف قاتل
رياضة: سان جيرمان يستعيد الصدارة مؤقتاً
مجتمع مدني: الوقاية من الملاريا والضنك في ندوة بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023