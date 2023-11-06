المؤتمرنت -

أمطار غزيرة وضباب.. وتحذير للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب والشابورة المائية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج، وسهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، الضالع وسقطرى.



وحسب المركز قد يتشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة وصعدة.



وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالمحويت : 6.2 ملم، صعدة : 0.3ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وسهل تهامة والسواحل الغربية والشرقية وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق المحطات.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.



كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تكون الضباب وتشكل السحب المنخفضة.