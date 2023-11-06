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المؤتمر نت - استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في تجدد الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة

شهداء وجرحى في غارات جديدة على غزة

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى في غارات جديدة على غزة
استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في تجدد الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي على مخيم الشاطئ، وأحياء النصر، والشيخ رضوان، والشيخ عجلين، والزيتون، والشجاعية.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في حيي الزيتون جنوب مدينة غزة، والأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استُشهدت طفلة، وأصيب ثمانية آخرون بينها 4 بحالة الخطر، إثر قصف إسرائيلي لمنزل غرب محافظة خان يونس.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي لحافلة قرب محطة فارس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل الفسفور مع قنابل مدفعية على منطقة القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف دخانية في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بشكل مركز مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع، ومستشفى العيون، ودمرت أجزاءً كبيرة منهما.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شن سلسلة من الغارات المكثفة في مناطق مختلفة من القطاع، خاصة مدينة غزة، طالت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، وباتت الطرق مقطوعة بسبب الاستهداف المتعمد للبنية التحتية.

وفي حصيلة غير نهائية، تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة الـ 9730 شهيداً، ونحو 24 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.








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