المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ منصور عاصم

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ منصور محسن عاصم، عضو اللجنة الدائمة المحلية، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية نهم، محافظة صنعاء، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / عبدالله احمد عاصم ، رئيس فرع المؤتمر بمديرية نهم، محافظة صنعاء، والى اولاد الفقيد محمد وعبدربه وعبدالخالق ونبيه منصور محسن عاصم ، وكافة آل عاصم، بمديرية نهم ، محافظة صنعاء، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".