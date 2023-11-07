المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات استهدفت شبكات الاتصالات والطرق والجسور ومنازل المواطنين ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع.



ففي 7 نوفمبر 2015، استشهدت امرأة وأصيب طفلان في غارتين شنهما طيران العدوان على حي سكني في منطقة ضبوة بمديرية سنحان محافظة صنعاء، وأسفرتا أيضاً عن تدمير منزلين وتضرر منازل أخرى، واستهدف بثلاث غارات وادي المحاقرة، ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



واستشهد مواطن جراء استهداف طيران العدوان شاحنته المحملة بالوقود في الطريق الرابط بين مأرب والجوف، وشن عدة غارات على منطقة حباب التابعة لمديرية صرواح ومنطقة منطقة ماس بالجدعان في محافظة مأرب.



ودمر طيران العدوان بعدد من الغارات جسرين بمديرية باقم وشبكة الاتصالات بجبل محديدة في مديرية سحار بمحافظة صعدة، وبغارتين منزلي مواطنين في قرية بيت الحيدري بمديرية الرضمة محافظة إب، كما شن غارتين على المجمع الحكومي بالمديرية ما أدى إلى تدمير ماتبقى منه، وثلاث غارات على جبل شيز.



واستهدف الطيران المعادي بعدد من الغارات محطة تحويل كهرباء عبس بمحافظة حجة ما أدى إلى تدميرها كلياً وتضرر غرفة التحكم وعدد من المنشآت بجوارها.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على منطقة رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارتين على مديرية الخوخة، وغارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وثلاث غارات على مصنع اسمنت باجل في محافظة الحديدة.



وفي 7 نوفمبر 2017، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بغارة شنها طيران العدوان على سيارة أحد المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.



واستشهد وأصيب 60 مواطناً بينهم نساء وأطفال جراء أكثر من 16 غارة شنها طيران العدوان على منزلي الشيخ عبدالله الخموسي وحمدي الجماعي بمنطقة هران في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة.



وشن طيران العدوان تسع غارات على قاعدة الديلمي وست غارات على المعهد الفني للجوية في منطقة جدر بمديرية بني الحارث، وغارة على مدرسة الحرس بمديرية الثورة في أمانة العاصمة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



الطيران المعادي شن غارة على منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز، وغارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف، وغارتين على موقع الشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان وأصيب ثالث بجروح بليغة جراء قصف مدفعي للمرتزقة على قرية الرباط جنوب شرق مدينة دمت في محافظة الضالع.



وأصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة ابن هويدي بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقة الأزهور بمديرية رازح، وقصف العدو السعودي بعشرات الصواريخ مناطق سكنية متفرقة بمديرية الظاهر، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع المواطنين بمديرية باقم وقرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه.



واستشهد ستة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين إثر غارتين لطيران العدوان على منزلهم بمنطقة رام في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.



وشن طيران العدوان أكثر من 30 غارة على منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي وشارع الـ50 ومناطق متفرقة من مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.



وفي 7 نوفمبر 2019، أصيبت امرأة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وبعشر قذائف مدفعية جنوب مدينة التحيتا واستهدفوا بـ14 قذيفة مدفعية أماكن متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي مديرية حيس.



وقصف المرتزقة بـ18 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بخمس قذائف هاون وبالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس، وبالقصف المدفعي مدينة الدريهمي.



وشن الطيران المعادي أكثر من 31 غارة على عدة محافظات.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ست غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، وغارة على مديرية باقم في محافظة صعدة، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق مأهولة بالسكان في مديريتي رازح وشدا، أسفر عن أضرار في ممتلكات المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بـ 11 غارة مديرية مدغل في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وشن الطيران التجسسي المقاتل ثلاث غارات على منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وبالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 7 نوفمبر 2021، استهدف طيران العدوان بـ 12 غارة مديرية صرواح وبتسع غارات مديرية الجوبة وبغارة مديرية مجزر في محافظة مأرب، وشن غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارة غرب منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة.



وشن الطيران التجسسي خمس غارات على الفازة والتحيتا بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي أربع غارات على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.