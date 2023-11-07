المؤتمرنت -

القسّام تدمر 5 آليات للاحتلال وتتصدى لتوغلاته

دمّرت كتائب القسام، 5 آليات للاحتلال الصهيوني، بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ غرب غزة، في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.



وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري اليوم الثلاثاء: إنها دمرت ثلاث دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين 105".



وأعلنت كتائب القسام- لبنان، الليلة الماضية، قصف مغتصبة "نهاريا" وشمال حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخاً.



وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن القصف يأتي ردًّا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.



وأفادت إذاعة جيش العدو بأن 14 قذيفة أطلقت باتجاه البلدات الحدودية مع لبنان.



وذكر المركز الفلسطيني للإعلام بأن اشتباكات ضارية شهدتها محاور التوغل المختلفة، وسمعت فيها أصوات انفجارات واشتباكات.. مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الاشتباكات ترد تباعًا إلى المكتب الإعلامي لكتائب القسام.



وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر الماضي، بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.



ومنذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 2000، وبإصابة أكثر من 6000 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.