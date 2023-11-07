الجمعة, 10-نوفمبر-2023 الساعة: 08:14 ص - آخر تحديث: 01:50 ص (50: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
السقوط الأخلاقي والديني والإنساني لواشنطن وعواصم بلدان حِلف شمال الأطلسي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - اجتماع برلماني موسع يناقش عدد من القضايا

اجتماع برلماني موسع يناقش عدد من القضايا

المؤتمرنت -
اجتماع برلماني موسع يناقش عدد من القضايا
ناقش اجتماع موسع، اليوم ، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة في الجانبين التشريعي والرقابي.

وأقر الاجتماع دعوة مجلس النواب لاستئناف عقد جلسات أعماله ابتداءً من السبت المقبل،27ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11نوفمبر 23 20م.

ووقفت الهيئة أمام آخر مستجدات الأحداث الجارية على الساحة الوطنية والعربية والدولية، والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وأولويات المرحلة المقبلة.

وجددت تحذيرها لمرتزقة العدوان من مغبة الاستمرار في التفريط بثروات الشعب اليمني وعقد صفقات مشبوهة كان أخرها التوقيع على عقود بيع النفط الخام لشركة اماراتية بأقل من السعر العالمي بـ 35 % ما يعد عبثا وتفريطاً بثروات ومقدرات الشعب اليمني.

وأكد الاجتماع تحذيره لتلك الشركات والدول بعدم التورط في التوقيع على مثل تلك العقود والاتفاقيات المشبوهة والباطلة.

وأكد أنه سبق التحذير من تلك الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة على كل من يتجاهل مطالب الشعب اليمني التي أكدت عليها صنعاء وأنها ستكون أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية كأطراف معادية ومشاركة في نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته.

وجدد الاجتماع مباركته خطوات ومواقف وتوجهات قائد الثورة، والقيادة السياسية، بشأن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتحول الاستراتيجي في إطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية نصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي.

وأشاد المجتمعون بتفاعل ابناء الشعب اليمني ومشاركتهم في تنظيم المسيرات والمظاهرات الشعبية والوقفات الإحتجاجية الغاضبة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منذ ال 7من اكتوبر تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي عبَّروا من خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للمجازر المتعمدة والممنهجة التي ترتكبها طائرات وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة العمارات السكنية، وآخرها المجازر الوحشية المروعة التي دمرت مخيمات البريج والمغازي وهدمتها على رؤوس ساكينها باستخدام قنابل وصواريخ فتاكة وشديدة الانفجار وأسلحة امريكية محرمة دولياً أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منهم اكثر من عشرة آلاف شهيد 70% من الأطفال والنساء.

واشار الاجتماع إلى أن العدو الصهيوني يسعى من وراء ارتكاب تلك المجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين واستهداف القطاع الطبي ومنع دخول الوقود والماء والغذاء إلى إرهاب ابناء الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري على السكان في قطاع غزة كرد فعل انتقامي، وهو ما ورد على لسان رئيس وزراء الكيان المحتل ووزير دفاعه قولهم بأن على سكان غزة الاستسلام أو مواجهة الموت.

وثمن المواقف الشجاعة لمجلسي الأمة الكويتي ومجلس الشعب الجزائري وكل البرلمانيين والاحرار في العالم ممن أدانوا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك المشاركين والمنظمين للمسيرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول العالم والتي عبرت عن إدانة تلك المجازر معلنة تضامنها ومساندتها للشعب الفلسطيني الحر.

كما ثمن المجلس مواقف الدول التي سحبت سفرائها من دولة كيان الاحتلال الاسرائيلي والغت اعترافها به.

ودعا الاجتماع البرلمانات العربية والاقليمية والدولية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الدينية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة وحصار، مشددا على ضرورة تبني مواقف جادة ومسؤولة لنجدة الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي في المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب..

واستهجن استمرار الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه تلك الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية، والتي ترتكب منذ شهر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى والعالم أجمع.

وندد الاجتماع باستمرار تخاذل ولا مبالاة دول وأنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للعدو الصهيوني المحتل تجاه محرقة غزة.

وجدد مطالبة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للبرلمانات والشعوب العربية والإسلامية باتخاذ مواقف وخطوات حازمة لكسر الحصار عن غزة.

وشدد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بدورها في التصدي لزيف الإعلام الصهيوني والإعلام العربي المتصهين ودحض افتراءاته وأكاذيبه في التغطية على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الإجتماع حثت هيئة رئاسة المجلس اللجان الدائمة على موافاة المجلس بتقارير حول نشاطها الرقابي عن الجهات الحكومية توضِّح فيها ما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه؛ ليتسنى للمجلس مناقشتها مع الجانب الحكومي في حكومة تصريف الأعمال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سقوط ليفربول وروما.. وتأهل ليفركوزن
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط 0.35%
فنون ومنوعات: محمد عساف:: لن نصمت أبدًا
علوم وتقنية: ثلاثة أعراض مقلقة لتخثر الدم
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي أحمد المشخر بوفاة شقيقه
عربي ودولي: أبو حمزة: المقاومة تواجه حرباً كونية
علوم وتقنية: حلقة نقاشية باليوم العالمي للجودة بصنعاء
عربي ودولي: تحذير من تفشي الأمراض في قطاع غزة
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
أخبار: أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المناطق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر
رياضة: إنتر يحجز مقعده في ثمن نهائي الأبطال
رياضة: كين يقود بايرن إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة: دوري الأبطال: ريال مدريد إلى دور الـ16
رياضة: آرسنال يتصدر مجموعته في دوري الأبطال
عربي ودولي: عدوان إسرائيلي على سوريا
فنون ومنوعات: إليسا: مقولة "الولد سند" كذبة كبيرة!
رياضة: سوسيداد يقترب من التأهل لدور الـ16
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يُغلَق مرتفعاً
مجتمع مدني: ‫نقص فيتامين "E" يهاجم هذه الفئات
عربي ودولي: أبو عبيدة: يكشف تفاصيل جديدة عن الأسرى
فنون ومنوعات: لطيفة: "يارب فلسطين تتحرر وإحنا عايشين"
أخبار: صنعاء تعلن إسقاط طائرة أمريكية
أخبار: انهيار المنظومة الصحية بالكامل في غزة
أخبار: تدشين المرحلة الأولى من افتتاح المركز التجاري الطبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023