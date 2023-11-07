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المؤتمر نت - أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت مطارات العدو الصهيوني ومواقعه العسكرية أحدثت تحولات عسكرية وسياسية نوعية في منطقة الشرق الأوسط

الرويشان: طوفان الأقصى أحدثت تحولات كبيرة وحققت الكثير من أهدافها

المؤتمرنت -
الرويشان: طوفان الأقصى أحدثت تحولات كبيرة وحققت الكثير من أهدافها
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت مطارات العدو الصهيوني ومواقعه العسكرية أحدثت تحولات عسكرية وسياسية نوعية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي لأول مرة منذ خمسين عاما.

وقال الرويشان خلال الفعالية التي أقامتها وزارة النقل اليوم بصنعاء لنصرة الأقصى وحضرها وزراء التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي والتعليم العالي حسين حازب والثروة السمكية الدكتور محمد الزبيري ومستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب إن موقف الشعب اليمنية ممثلاً بقيادته السياسية الحكيمة، التي تستشعر خطورة العدوان الاسرائيلي والامريكي ومن يقف معهم وتنطلق من مسؤولية الأمة في التصدي لهذه المخاطر، وهو ما تم بالفعل ونصرة من الشعب اليمني للقضية الفلسطينية عندما أعلنت بيانات القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ خمس عمليات عسكرية بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطيران المسير مستهدفة عمق العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت نائب رئيس الوزراء الى العمليات العسكرية للعدو الصهيوني التي يرتكب خلالها أبشع الجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني جلهم من النساء والاطفال والمدنيين بشكل عام وبطريقة الأرض المحروقة، إلا أن المقاومة سواء الفلسطينية البطلة أو محور المقاومة بعد مضي شهراً كاملاً ما تزال صامدة ومستمرة بثبات تنفذ عمليات اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الى العمق الاسرائيلي والى مناطق لم يكن العدو يتوقعها.

وأكد أن طوفان الأقصى حققت الكثير من اهدافها، ومنها مشاركات سياسية وعسكرية فاعلة ومباشرة ودعم وتأييد لدول وحركات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وإيران، بالاضافة الى المواقف الشعبية الكبيرة من جميع الشعوب العربية والاسلامية والعالمية، رغم المؤامرة التي تقودها أمريكا وأوروبا لحماية الكيان الصهيوني من السقوط ورغم حالة الخذلان العربي للأنظمة العربية العميلة والمطبعة ألا أن طوفان الأقصى حققت الكثير من أهدافها.

من جهته قال وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب يحيى الدرة إن عملية طوفان الأقصى في شهرها الثاني تحقق انتصارات ميدانية عظيمة وصموداً وثباتاً أسطورياً أمام القوات الأمريكية والإسرائيلية التي تتجرع هزائم متتالية.

واعتبر أن معركة طوفان الأقصى أحيت قضية الشعب الفلسطيني المظلوم منذ وعد بلفور وهزت كيان العدو وألغت التطبيع لدول عربية مجاورة وإعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح.

ولفت الدرة إلى الدور البارز للشعب اليمني وخروجه في مسيرات جماهيرية دعماً ومساندة للفلسطينيين، وتفويض قائد الثورة باتخاذ إجراءات مناصرة القضية والشعب الفلسطيني.

ودعا محور المقاومة في لبنان والعراق وايران وكل الشعوب العربية والإسلامية الحرة إلى مواصلة الدعم والمساندة والمناصرة لأبناء غزة.








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