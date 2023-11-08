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المؤتمر نت - "العبور الكبير".. القسّام تكشف تفاصيل جديدة من "طوفان الأقصى"

القسّام تكشف تفاصيل "العبور الكبير"

المؤتمرنت -
القسّام تكشف تفاصيل "العبور الكبير"
كشفت كتائب القسام، في مقطع مصوّر، بعض تفاصيل العبور الكبير، يوم السابع من أكتوبر الماضي، نصرةً للأقصى، ورداً على جرائم الاحتلال.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، تواصل المقاومة استهداف قوات الاحتلال المتوغّلة في قطاع غزّة وتحقق الإصابات.

ونشرت "القسّام" أيضاً مشاهد التحام مجاهديها مع قوات العدو المتوغلة، شمال غرب بيت لاهيا، حيث تمكنوا من تدمير عدد من الآليات الصهيونية.

وأعلنت "القسّام"، اليوم، عن تدمير 15 آليةً عسكريةً صهيونية كلياً أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، بقذائف "الياسين 105".

وأضافت: إنّ المقاومين "دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال".

بدورها، أكدت سرايا القدس استهدافها مركز قيادة تابع لـ "جيش" العدو شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت في المكان نفسه، تجمعاً لمدرعات العدو، بعدد من قذائف الهاون.

كذلك، أعلنت أنّ مجاهديها تمكنوا، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، من إيقاع جنود وآليات العدو المتوغلة بين بركة أبو دقة وبوابة أبو ريدة شرق خان يونس، بوابل من قذائف الهاون والاشتباك المباشر معها، قبل عودتهم إلى قواعدهم بسلام.

وقصفت "القسّام"، بالرشقات الصاروخية، مساء اليوم، تل أبيب، كما استهدفت في وقت سابق برشقة صاروخية بئر السبع المحتلة "جنوبيّ فلسطين" رداً على المجازر بحق المدنيين، وكذلك تحشيدات العدو المتوغلة في قطاع غزة، فيما أعلنت استهداف مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

من جهتها، استهدفت "كتائب الأقصى" التحشيدات العسكرية الصهيونية في مستوطنات "نيريم" والعين الثالثة وصوفا برشقات صاروخية مركزة.

وأمس، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن تدمير 27 آلية عسكرية صهيونية، كلياً أو جزئياً، خلال الساعات الـ48 الأخيرة في محاور القتال .








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