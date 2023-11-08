المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر استشهد وأصيب عدد من المواطنين، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في غارات للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات.



ففي 8 نوفمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين واحترقت سيارة وحدثت أضرار مادية كبيرة، جراء استهداف طيران العدوان بعدد من الغارات منطقة يسنم في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في حين استشهد مواطن وأصيبت امرأتان في غارات على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية.



وأصيب المواطن محمد صالح زمالان واستشهدت ابنته إثر استهداف سيارته من قبل طيران العدوان في الطريق العام بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما دمر بغارتين منزل أحد المواطنين في المديرية، وشن سلسلة من الغارات على منطقة الجفرة بالجدعان.



واستهدف طيران العدوان بخمس غارات آبار المياه في وادي منطقة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، وشن عدة غارات على مديرية العشة بمحافظة عمران، استهدفت إحداها الطريق العام الذي يربط مديريات العشة - القفلة وصولا إلى عاهم حرض، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان في محافظة تعز غارة على جبل قنهاو غرب جبل الضعيف بمديرية الوازعية، وغارة على مديرية المخا، وأربع غارات على مديرية الصلو، وغارة على مديرية موزع بمحافظة تعز، فيما أطلق المرتزقة قذيفتي هاون على منازل المواطنين في الخمسين بمديرية التعزية.



واستهدف كيران العدوان بعدة غارات جسر مقسم سلاحة بعزلة الأهجر في مديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت، ما أدى إلى تدميره وتوقف حركة السير بخط المحويت صنعاء، وتضرر أبراج ومنشآت الاتصالات في جبل الضوء والمباني والمنازل المجاورة لها.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة آل حجلان، وغارة على المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين، وغارة على مبنى ديوان محافظة عمران وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة ثعبان بمديرية باقم وغارة على كهلان، وغارة على منطقة السهلين في آل سالم بمديرية كتاف، وألقى قنابل عنقودية على موقعي الشبكة والمخروق في نجران، وشن أربع غارات على الربوعة وقلل الشيباني في عسير.



وفي 8 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان أربع غارات على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن أضرار فيها، بينما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



طيران العدوان شن ثماني غارات على الكلية الحربية في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث ومدرسة الحرس بمديرية الثورة في أمانة العاصمة، خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف وغارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم في محافظة صعدة، وست غارات على مدينة الربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وخمسة من أطفاله إثر غارات لطيران العدوان على منزلهم في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما أصيب مواطنان جراء سقوط قذيفة مدفعية للمرتزقة بالقرب من مستشفى الكويت بمنطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، واستهدف طيران العدوان والمرتزقة مستشفى 22 مايو بثلاث غارات و12 قذيفة مدفعية مما أدى إلى حدوث أضرار.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، واعتدت زوارق وطائرات العدوان على الصيادين في جزيرة بحيص قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة وتم اقتياد البعض منهم إلى جهات مجهولة.



وفي محافظة صعدة، تعرضت قرى آهلة بالسكان وممتلكات المواطنين والطرق في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة لقصف بأكثر من مائة صاروخ وقذيفة مدفعية سعودية، في حين شن الطيران خمس غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارتين وقصف صاروخي ومدفعي على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وفي 8 نوفمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما أدى إلى أضرار وخسائر في منازل وممتلكات المواطنين، كما قصفوا منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.



واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات قتالية شرق قرية مغاري بمديرية حيس وشمال شرق مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ست غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم، وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على مديرية الظاهر، وغارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة.



واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



وفي 8 نوفمبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبّه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارتين على مديرية كتاف.



واستهدف طيران العدوان بـ 40 غارة مناطق متفرقة من مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب، ما أدى إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، وشن ثلاث غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي سبع غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح، وقصفوا بـ 102 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.