المؤتمرنت -

إستعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. برد وأمطار وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى بالمرتفعات الجبلية والأجزاء الشمالية من الصحارى والهضاب الداخلية وهطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن النماذج العددية وخرائط الطقس تشير إلى هبوب رياح شمالية شرقية خلال اليومين القادمين على الأجزاء الشمالية من الصحاري والهضاب والمرتفعات الجبلية.



وقال إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الـ 48 الساعة القادمة لتتراوح بين 5-10 درجات مئوية في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء أثناء الليل والصباح الباكر.



ومن المحتمل أن تنخفض بمعدل درجتين مئويتين على الأجزاء الشمالية من الصحارى والهضاب الداخلية وكذا المرتفعات الجبلية.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، ذمار، إب، تعز وسهل تهامة.



وحسب المركز قد يتشكّل الضباب والشابورة المائية أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، حجه والمحويت.



ونبه المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين في الفترات المسائية والصباح الباكر.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول.



كما نبه من تدهور مدى الرؤية الأفقية الناجم عن تشكّل الضباب وخاصة في الطرقات الجبلية والملتوية.