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المؤتمر نت - دشن وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء، المرحلة الأولى لضم كبار الشركات من مصنعي ومستوردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

تدشين المرحلة الأولى من افتتاح المركز التجاري الطبي

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
تدشين المرحلة الأولى من افتتاح المركز التجاري الطبي
دشن وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء، المرحلة الأولى لضم كبار الشركات من مصنعي ومستوردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، في المركز التجاري الطبي الأول في اليمن (فرست القصر مول الطبي).

وقال وزير الصحة إن تدشين المرحلة الاولى في هذا المركز التجاري الطبي، يمثل أهمية كبيرة وخطوة في الاتجاه الصحيح، كونه سيعمل على جمع الشركات والمستوردين والعاملين في هذا المجال في مكان واحد يضمن المعايير المطلوبة التي تحفظ المنتجات بجودتها وقيمتها، أفضل من أن تبقى في أماكن وظروف غير مؤهلة بشكل متكامل، كون الأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية بحاجة الى بيئة ومواصفات معيارية.

وأضاف "هذا التدشين في وقت يمر زملائنا في القطاع الطبي في فلسطين بظروف صعبة جداً، وتحديداً في غزة الصمود والبطولة، نتيجة العدوان الصهيوني ومجازره الوحشية والانتهاكات بحق ابناء شعبنا العربي الفلسطيني المقاوم، وهي نفس الظروف التي مر بها القطاع الطبي في اليمني نتيجة جرائم تحالف العدوان بقيادة النطامين السعودي والاماراتي ومن يقف خلفهم امريكا وغيرهم منذ مطلع مارس 2015".

وكشف الوزير المتوكل عن مشروع طبي كبير ومتكامل يمثل مدينتين صناعيتين طبيتين مطروح الآن على طاولة رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمها لتصنيع الأدوية بشكل متكامل حتى على مستوى المواد الخام ووفقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة، داعياً رؤوس الأموال والتجار الى الاستثمار في هذا الجانب حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي من الصنع المحلي والحد من الاستيراد.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس، الى تدشين العمل بالمركز التجاري الطبي بالنقلة النوعية والمهمة على طريق النهوض بجانب مهم من الجانب الطبي، وأنه سيتم تعزيز مثل هذه المشاريع والتسهيل أمام التجار والمستوردين وفي مقدمة هذه التسهيلات تصاريح المرور من خلال مكتب الهيئة في المول التجاري الطبي، آملاً أن تعود هذه المشاريع بالنفع والفائدة على تحسين وجودة وتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدوره أشاد رئيس اتحاد الشركات الدكتور عبدالرحمن المتوكل بالجهد الكبير الذي بذله القائمين على المركز حتى خرج الى الواقع، والذي يلبي كافة احتياجات الجانب الطبي من مختبرات ومستشفيات وصيدليات وأشعات وغيرها، بحيث سيكون حاضنة وحافظة لكل للأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية وفقاً للمعايير المطلوبة.

وكان مدير عام المركز التجاري الطبي (فرست القصر مول الطبي) عبدالله محمد زيد المؤيد قد أوضح في كلمته بأن المركز يجمع كبار تجار ومصنعي ومستوردي الأدوية والاجهزة والمستلزمات الطبية، وأن المركز يمثل ملتقى لكل الجهات المستفيدة والمفيدة في المجال الطبي، ويعمل على توفير كل احتياجات العملاء في صرح واحد وكبير، وبمواصفات ومعايير ذات مودة ويضم كل الفئات والمستثمرين في هذا المجال، والتنسيق مع الاطباء في كافة المستشفيات والاعداد للزيارات الطلابية ودكاترة الجامعات والتعرف على أكثر الشركات والاصناف المختلفة من الاجهزة والأدوية، وكذا دعم الشركات في توفير كل الوسائل التسويقية والدعائية، مؤكداً على السعي للاكتفاء بكل ما يتعلق بالاحتياجات والمتطلبات والخدمات التي تلبي آمال ومتطلبات كل ذي علاقة.








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