المؤتمرنت -

أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحارى وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات وتشكل الضباب والشابورة المائية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، بوجود كتلة هوائية ترافقها رياح شمالية شرقية جافة وباردة على مناطق واسعة من البلاد.



ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً في المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على مناطق من غرب صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، سهل تهامة وأرخبيل سقطرى.



ويُحتمل كذلك تشكّل الضباب والشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات لحج، تعز، إب، ريمة، حجة والمحويت.



ونبه المركز المواطنين، وخصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين في الفترات المسائية والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، ومن التواجد في ممرات السيول.



ودعا سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية إلى الحيطة من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الشابورة المائية والضباب.