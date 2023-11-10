المؤتمرنت -

إعلام إسرائيلي: اليمن سيستمر في استهدافنا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إن المحاولات من اليمن ستستمر في استهداف "إسرائيل" برغم كل طبقات الحماية والطائرات الحربية التي تجري دوريات في البحر الأحمر.



وأضاف الإعلام الإسرائيلي: إنّ كل أجهزة الرصد لأسلحة الجو والبحر والبر على الرغم من أنها موجهة نحو اليمن، لم تنجح في اكتشاف المسيّرة التي وصلت إلى "إيلات".



وبالتزامن، قالت "القناة 13" الصهيونية: إن "إسرائيل" ما زالت أمام لغز حول كيفية وصول المسيرة إلى "إيلات".



فيما لفت المعلق العسكري في "القناة 13" ألون بن دافيد إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي وضع كل أجهزة الاستشعار في الجو وعلى الأرض وأيضاً الرادارات في سفن سلاح البحرية، كلها موجهة نحو الجنوب ولم يتم اكتشاف المسيرة من أين أتت إلى "إيلات".



وأشارت "القناة 12" الصهيونية إلى أن المحاولات من اليمن لاستهداف إيلات مستمرة.. قائلةً إن "اعتراض صاروخ باليستي هو حدث معقد".



وكشف تقرير لهيئة البث الصهيونية الرسمية، نُشر الخميس، أنّه تمّ إطلاق نحو 9500 صاروخ وقذيفة باتجاه "إسرائيل"، بما في ذلك عشرات الطائرات المسيّرة – من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، منذ اندلاع الحرب.

