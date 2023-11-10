المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على المحافظات استهدفت المواطنين وناقلات الإغاثة الإنسانية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وتدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.



ففي 10 نوفمبر 2015، استشهد مواطن وأصيب اثنان ودمرت ثلاثة منازل بالكامل وتضررت ثلاثة أخرى إضافة لتدمير جزئي لمدرسة أساسية وتدمير سيارتين ودراجة نارية جراء أربع غارت شنها طيران العدوان على قرية بيت الشبيبي في مديرية حبيش بمحافظة إب، واستهدف بغارتين منطقة الجبجب بالمديرية نفسها.



وأصيب شخصان، جراء استهداف طيران العدوان أربع ناقلات إغاثية محملة بالقمح تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، في نقيل المشجع بمديرية حريب القراميش محافظة مأرب، ما أدى إلى احتراقها، كما شن سلسلة من الغارات على جبل هيلان ومنطقة الجدعان، وغارة على منزل المواطن علي صالح الزايدي، في مديرية صرواح أسفرت عن تدميره بالكامل.



واستهدف الطيران المعادي شاحنة محملة بالمواد الغذائية تابعة لأحد المواطنين بمديرية ساقين وسيارتين محملتين بالدقيق والمساعدات الإنسانية في منطقة آل المقراني بمديرية حيدان في محافظة صعدة كما دمر مدرسة بالمنطقة.



وألقت طائرات العدوان قنبلة عنقودية على مثلث عاهم بمحافظة حجة وشنت ثلاث غارات شرق المثلث.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 11 آخرين جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة برتان في مديرية مناخة بمحافظة صنعاء إضافة إلى تدمير حافلة وتضرر العديد من السيارات والمنازل والطريق العام بين صنعاء والحديدة في المنطقة.



وفي المحافظة نفسها شن الطيران سبع غارات على مناطق عيال محمد وبني بارق وجنوب مفرق رمادة في مديرية نهم وأربع غارات على جبل الطويل بمديرية بني حشيش، وثلاث غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان أسفرت عن أضرار بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأراضي الزراعية.



وأصيب طفل في قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة بني سعد بمديرية حيدان محافظة صعدة، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، ومنطقة طلان بمديرية حيدان لقصف مماثل، فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الثعبان بمديرية باقم.



طيران العدوان شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على معسكر العمالقة بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وثلاث غارات على مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، وغارتين على ميناء المخا بمحافظة تعز.



واستهدف الطيران المعادي نقيل الخذالي في مديرية كحلان عفار ما أدى إلى قطع الطريق الرابط بين حجة وعمران، وشن غارة على جبل الدود في جيزان وغارتين على موقع المخروق في نجران، فيما شنت طائرة بدون طيار غارتين على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وفي 10 نوفمبر 2017، استشهد ثمانية مواطنين، في غارة شنها طيران العدوان على منزل مواطن في منطقة بني صياح بمديرية رازح محافظة صعدة، وأدت إلى تدميره كلياً، كما شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز وثلاث غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة بالمديرية ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين.



طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز، وشن غارتين على منطقة العرضي في باب اليمن بأمانة العاصمة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيبت طفلة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة الجيرات بمديرية المسراخ محافظة تعز.



واستشهد وأصيب أربعة مواطنين، بغارة لطيران العدوان على مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة 7يوليو بمدينة الحديدة، كما استهدف القصف شارع الـ50 ومحيطه، وشن الطيران أكثر من عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية الحالي بالمحافظة.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر وأربع غارات على منطقة آل علي وغارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.



وفي 10 نوفمبر 2019، نفذ مرتزقة العدوان تمشيطاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة شمال قرية مغاري ومثلث العدين بمديرية حيس في محافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد المواطن مجيب محمد حسن الحمادي، متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في شارع غزة بمديرية الحالي محافظة الحديدة.



وفي المحافظة نفسها، شنت طائرات دون طيار ست غارات على مديرية حيس ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، وشارع الـ50 بمدينة الحديدة، فيما قصف المرتزقة الصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية مدغل، وبثلاث غارات مديرية مجزر وبغارتين مديرية صرواح، بغارتين مديرية رحبة في محافظة مأرب، خلفت أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة، وشن غارة على سوق الثلوث بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وقصف المرتزقة بالصواريخ مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.



وفي 10 نوفمبر 2021، أصيب مواطن بنيران مرتزقة العدوان جنوبي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، بينما شن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية الجوبة، وست غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية حريب بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية حرض في محافظة حجة.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن يحيى محمد غفيصة، والمواطن يحيى مطلق نعاس بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة حام بمديرية المتون محافظة الجوف.



وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بمحافظة الحديدة.