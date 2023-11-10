المؤتمرنت -

11078 شهيداً في غزة بينهم 4506 أطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 11078 شهيداً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، وإصابة 27490 مواطناً بجراح منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم: إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا، ليرتفع إجمالي المجازر التي ارتكبها منذ بدء العدوان إلى 1130 مجزرة.



وأشار القدرة إلى أن الوزارة تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض.



وأكد أن الانتهاكات الصهيونية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 سيارة إسعاف.



وذكر أن الاحتلال استهداف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية من الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود.



وكشف عن اعتقال العدو اثنين من سائقي الإسعاف خلال عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأوضح أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر



وحذر القدرة من أن مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.