المؤتمرنت -

الراعي يلتقي ممثل حماس ويشيد بالمقاومة الفلسطينية

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ونائبه عبدالسلام هشول اليوم، ممثل حركة حماس في اليمن، معاذ أبو شمالة ومدير مكتب حماس بصنعاء عمر السباخي، وعدد من أعضاء المكتب.



تطرق اللقاء، إلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الصهيوني الأمريكي وارتكاب المجازر وجرائم الحرب وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في الحياة والعيش بأمان.



وأكد رئيس مجلس النواب موقف اليمن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيدا بالدور البطولي والانجاز التاريخي للمقاومة الفلسطينية في مقارعة العدوان والغطرسة والصلف الصهيوني منذ أكثر من شهر رغم فارق الامكانيات والدعم الأمريكي الغربي للكيان الصهيوني.



ولفت إلى أن المقاومة استطاعت بإمكانياتها المحدودة إسقاط وهم وزيف الادعاءات التي تزعم أن الجيش الإسرائيلي هو القوة التي لاتقهر.



وحث رئيس مجلس النواب، الإعلام العربي على تحمل مسؤولياته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني وخاصة المجازر المروعة التي استهدفت مخيمات اللاجئين وأدت الى استشهاد وجرح عشرات الآلاف منهم معظمهم من الأطفال والنساء.



وحذر من مغبة الانسياق وراء ما يردده الإعلام الصهيوني من أكاذيب لتبرير المجازر الوحشية التي يرتكبها، داعياً إلى وحدة الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي في المنطقة ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



من جانبه أشار أبو شمالة إلى مواقف اليمن قيادة وبرلماناً وحكومة وشعبا. المشرفة والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة.



ونوه إلى أن انتقام العدو الصهيوني المحتل من المدنيين دليل على عجزه وجبنه وضعفه وعدم قدرته على تحقيق أهدافه، مؤكداً أن ثبات الشعب الفلسطيني وصموده كفيل بدحر الاحتلال وإنهاء العدوان والحصار.



وعبر ممثل حركة حماس، عن أسفه للخذلان العربي للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تقف أمريكا والدول الغربية إلى جانب العدو الصهيوني.